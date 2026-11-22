Araştırmanın kapsamı:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonu’nda yürütülen çok disiplinli saha çalışması, 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Jeofizik, jeoloji ve arkeoloji uzmanlarının yer aldığı ekip, saha çalışması sırasında ahşap ve kömürleşmiş parçalar tespit etti.

karbon-14 analizleri ve ilk sonuçlar:

Bulunan örneklerden alınan numuneler karbon-14 analizi için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK laboratuvarlarına gönderildi. İlk gelen rapora göre, ABD’de tarihlenen örneklerin yaşları MÖ 2400–2200 aralığında belirlendi. Bu tarihlendirme, sahadaki ahşap parçalarının yaklaşık 4 bin 300 yıllık olabileceğini gösteriyor.

bilimsel değerlendirme ve beklentiler:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, karbon-14 sonuçlarının kutsal kitaplarda anılan ve milattan önce yaklaşık 2300 yıllarına atfedilen Nuh Tufanı için öne sürülen tarihlerle örtüştüğünü belirtti. Atilla, elde edilen verilerin önemine dikkat çekerek İsviçre ve TÜBİTAK’tan gelecek analizlerin de beklenildiğini, tüm sonuçlar karşılaştırıldıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones ise ABD laboratuvarından gelen tarihlendirmenin bazı tufan tarihleriyle paralellik gösterdiğini vurguladı, ancak bunun buluntunun doğrudan Nuh’un Gemisi olduğuna dair kesin kanıt oluşturmadığını ifade etti. Jones, farklı laboratuvarlardan gelecek karşılaştırmalı verilerin yapının doğası ve bağlamı hakkında daha net bir çerçeve sağlayacağını ekledi.

Ekip, önümüzdeki dönemde TÜBİTAK ve İsviçre laboratuvarlarından gelecek sonuçların ayrıntılarını bekleyerek, jeolojik ve arkeolojik verileri birlikte değerlendirip buluntuların oluşum ve korunma süreçlerine ilişkin daha derinlemesine analizler yapmayı hedefliyor.

NUH’UN GEMİSİ ARAŞTIRMASINDA AHŞAP ÖRNEKLERİNİN YAŞI TUFAN TARİHLERİYLE ÖRTÜŞTÜ