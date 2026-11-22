Festival coşkusu ve büyük ikram:

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde düzenlenen 5. Tarhana Festivali ikinci gününde yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında Dodurga'nın meşhur tarhana çorbası, usta aşçı Halil Ünlü ve ekibi tarafından büyük kazanlarda hazırlandı. Topluluk, geleneksel tatları paylaşmak için bir araya geldi.

Etkinlikte kullanılan malzemeler ve porsiyon miktarları festival programında öne çıktı: 100 kilogram toz tarhana ile 8 büyük kazanda pişirilen çorba, toplamda 10 bin kişilik olarak hazırlandı. Lezzeti artırmak için 5 kilogram açı biber, 10 kilogram Dodurga sarımsağı ve çeşitli baharatlar kullanıldı.

Dağıtım ve organizasyon:

Hazırlanan tarhana çorbası, Dodurga Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan iki ayrı dağıtım noktasından ziyaretçilere sunuldu. İkramlar, her noktada görev yapan 10 kişilik ekip tarafından servis edildi; ekiplerde ayrıca masaların ve sandalyelerin temizliğiyle ilgilenen görevliler de yer aldı. Organizasyon, büyük kazanlarla yürütülen hazırlığın lojistiğine odaklandı.

Festivalin hazırlıkları tarhana ile sınırlı kalmadı. Misafirlere ikram edilmek üzere 130 kilogram buğday kullanılarak 9 dev bakır kazanda toplam 10 bin kişilik keşkek hazırlandı. Bölgenin geleneksel lezzetlerinden bol tereyağlı hamur için ise 50 kilogram un ve 100 litre su kullanılarak hamur yoğuruldu ve tadımlık sunumlara hazırlandı.

Yerel katılım ve etkinlik akışı:

Dodurga Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş ile Dodurgalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DOYDER) yönetim kurulu üyeleri, aşçı Halil Ünlü ve ekibini ziyaret ederek dev kazanlardaki hazırlıkları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Muhtarın ziyareti, organizasyonun yerel destekle yürüdüğünü gösterdi.

Festivalin ikinci gününde mahalle sakinlerinin açtığı stantlarda yöresel ürünler satışa sunuldu, el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine çıkarıldı ve yerel sanatçılar sahne alarak günü renklendirdi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleşen 5. Dodurga Tarhana Festivali'ndeki etkinlikler akşam saatlerine kadar sürdü.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI DODURGA MAHALLESİ’NDE 5. TARHANA FESTİVALİ COŞKUSU SÜRÜYOR. FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDE 100 KİLOGRAM TOZ TARHANADAN 8 KAZANDA HAZIRLANAN 10 BİN KİŞİLİK MEŞHUR DODURGA TARHANA ÇORBASI, 10 KİŞİLİK EKİPLE ZİYARETÇİLERE İKRAM EDİLECEK.