Gülen Karaman öğrencilere ses ve sahne yolculuğunu anlattı

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda düzenlenen atölyede öğrencilerle buluştu. Etkinlik, 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) kapsamında gerçekleştirilen "Oyunculuk ve Seslendirme Atölyesi" programının bir parçası olarak gerçekleştirildi ve katılımcılara hem mesleki hem de kişisel deneyimler aktarıldı.

Kariyer başlangıcı ve eğitim yılları:

Karaman, meslek yaşamının ilk yıllarına ve öğrencilik dönemindeki çalışma zorunluluklarına dair samimi gözlemlerini paylaştı. Eğitim ve geçim mücadelesinin mesleki gelişim süreçlerini nasıl şekillendirdiğini anlatırken, ekonomik gerekçelerle çalışmak zorunda kalan gençlerin deneyimlerine dikkat çekti. Karaman, o dönemle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim zamanımızda her şey çok farklıydı. Bir kere hayat çok farklıydı. Evet, biz de hayatımızı idame ettirmek için bir şeyler yapmak zorundaydık. Ekonomik durumu çok iyi olan arkadaşlarımız biraz daha rahattı belki ama ben öyle bir aileden gelmiyordum. Dolayısıyla ben çalışarak hem okulumu idare ettirmek zorundaydım."

Umut, ısrar ve uygulamalı çalışma vurgusu:

Atölyede Karaman, öğrencilere mesleki yolda karşılaşabilecekleri reddedilme ve umutsuzluk anlarında vazgeçmemeleri gerektiğini öğütledi. Seslendirmeye oyunculuktan sonra başladığını belirten sanatçı, süreç boyunca devamlılığın önemini ve işi gerçekten sevmenin rolünü öne çıkardı. Katılımcılara verdiği tavsiyelerde umut ile devam etme temasını şu sözlerle dile getirdi:

"Dublaja çok geç, oyunculuktan sonra başladım. İlk sene için tek söyleyebileceğim vazgeçmeyin. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Gerçekten umutsuzluk insanı tamamen bitiren bir şey. Umut da her şeyin kapısını aralayan bir şey. Vazgeçmemek, inat etmek, devam etmek gerek. Bunu mutlaka yapmanız lazım."

Karaman ayrıca seslendirme işini tutkuyla yaptığını, küçük rollerle başlayıp kısa süre içinde daha büyük roller üstlendiğini belirterek, mesleğe duygusal bağlılığın sürdürülebilir kariyer için belirleyici olduğunu ifade etti. Atölye, soru-cevap bölümünün ardından Radyo A stüdyolarında gerçekleştirilen uygulamalı seslendirme etkinliğiyle son buldu ve katılımcılara pratik yapma fırsatı sunuldu.

OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI GÜLEN KARAMAN, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.