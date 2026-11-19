Akçan kavşağında meydana gelen trafik kazası

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, çevre yolu Akçan Kavşağı mevkiinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, Akçan Kavşağı’ndan ana yola çıkış yapmak isteyen aracın tırla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza anı ve yaralananlar:

Edinilen bilgilere göre M.B. idaresindeki 34 KOV 126 plakalı hafif ticari araç, Akçan Kavşağı’ndan ana yola çıkış yaparken, seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 42 CFJ 83 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araçta sürücü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Y., F.S.B. ve 1 yaşındaki H.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE TIR İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI.