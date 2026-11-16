İzmir polisi iki ağır hükümlüyü adreslerinde yakalayarak teslim etti

Operasyonlarda iki firari yakalandı

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde polis ekiplerinin eş zamanlı çalışmalarında, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki hükümlü de adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Konak'taki operasyon:

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, E.D. (40) isimli şüpheli yaklaşık iki aydır aranan şahıs olarak tespit edilip yakalandı. Şüpheli hakkında; hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve nitelikli yağma suçlarından toplam 50 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Buca'daki yakalama:

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında ise, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda da şüphelilerin yakalanması planlı saha çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Adli süreç ve teslim:

Yakalanan şüpheliler emniyetteki kimliklendirme ve işlem süreçlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Resmi teslim işlemlerinin ardından şüpheliler, yargı kararları doğrultusunda cezaevine teslim edildi.

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