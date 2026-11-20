Görüntüler ve olayın gelişimi:

Muğla’nın Ula ilçesindeki Akçapınar Azmağında çekilen videolarda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samurunun su içinde bir ördeği izlediği görülüyor. Bir süre takip eden hayvan, uygun anı kolladıktan sonra avını yakaladı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bölgedeki gözlemciler tarafından paylaşıldı.

Görüntüler, olayın hızlı ve sessiz bir şekilde geliştiğini gösteriyor; su samurunun avlanma davranışı, hem fırsatçı hem de dikkatli bir yaklaşımla sonuçlandı. Çekimler, Akçapınar Azmağı kıyısında bulunan doğa tutkunları ve yerel sakinler tarafından belgelenmiş durumda.

bölgedeki yaban hayatı ve koruma önemi:

Kaydedilen sahneler, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne seriyor. Nesli tükenme tehlikesiyle bulunan su samurları, temiz su kaynakları ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önem taşıyor. Akçapınar Azmağı’nda görülen bu birey, bölgedeki ekosistemin çeşitliliğine dair somut bir örnek sunuyor.

Görüntüler, yerel çevreciler ve yetkililer için hem dikkat çekici bir belge hem de koruma çalışmalarına olan ihtiyacın hatırlatıcısı niteliğinde. Olay, doğal alanların izlenmesi ve korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE BULUNAN AKÇAPINAR AZMAĞI’NDA, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN SU SAMURUNUN ÖRDEK AVLADIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI.