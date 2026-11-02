Storck: sergilenen oyun ve skor takımın güvenini açıkça gösterdi

Storck maç sonrası değerlendirmesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında oynanan ve 5-0'lık skorla sonuçlanan Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Storck, hem skorun hem de ortaya konan futbolun kendisini memnun ettiğini vurguladı.

takım oyunu ve hazırlık süreci:

Storck, maç boyunca defans, orta saha ve hücum hattında gösterilen konsantrasyonun altını çizdi. Konya maçından sonra hazırlık sürecinin kolay olmadığını belirten teknik adam, oynanan kupa maçının ve elde edilen galibiyetin takımın moral ve güven seviyesini yükselttiğini söyledi. Ayrıca kupada forma giyen bazı oyuncuları bu maçta tekrar sahaya sürerek rotasyonun işe yaradığını ifade etti.

dimitri'ye ithaf ve ekip ruhu:

Teknik direktör, galibiyeti kaptan Dimitri'ye ithaf ettiğini açıkladı. Storck, Dimitri'nin bugün önemli ve zor bir operasyon geçirdiğini, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağını belirterek kaptana geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu jestin, takım içinde güçlü bir dayanışma ve birliktelik mesajı verdiğini söyledi.

Storck son olarak, "Skor çok iyi ama futbol olarak da gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu net bir şekilde ifade etmek isterim" sözleriyle hem sonuçtan hem de oyun anlayışından memnuniyetini tekrarladı ve tüm takımı tebrik etti.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK