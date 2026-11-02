Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

fiyat tarife detayları:

Hakkari'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onaylı tarife doğrultusunda 2 TL artırılarak 17 TL olarak belirlendi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.

uygulama ve sınırlamalar:

Tarifede 200 gram ekmek için belirtilen 17 TL fiyat, belirlenen azami had niteliğinde; bu sınırın üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi.

Hakkari'deki zamlı tarife, yetkili kurumların onayını takiben yarından itibaren geçerli olacak ve kentteki fırınlarda uygulanacak.

HAKKARİ’DE 200 GRAM EKMEĞİN FİYATI 17 TL OLDU