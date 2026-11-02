Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı TESK onaylı tarife ile 2 TL artışla 17 tl oldu; zamlı tarife yarından itibaren kentte uygulanacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

fiyat tarife detayları:

Hakkari'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onaylı tarife doğrultusunda 2 TL artırılarak 17 TL olarak belirlendi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.

uygulama ve sınırlamalar:

Tarifede 200 gram ekmek için belirtilen 17 TL fiyat, belirlenen azami had niteliğinde; bu sınırın üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi.

Hakkari'deki zamlı tarife, yetkili kurumların onayını takiben yarından itibaren geçerli olacak ve kentteki fırınlarda uygulanacak.

HAKKARİ’DE 200 GRAM EKMEĞİN FİYATI 17 TL OLDU

HAKKARİ’DE 200 GRAM EKMEĞİN FİYATI 17 TL OLDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Bolat: KKTC'nin kalkınması için işbirliğimizi derinleştireceğiz
images

Niğde'de elma üreticileri yağmur ve hastalıkların etkisiyle gelir kaybetti
images

Tunus'la ekonomik ortaklığı derinleştirme vurgusu
images

İkinci el otomobil piyasasında sessiz düşüş: galericiler panikten söz ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı