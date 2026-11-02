Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl
fiyat tarife detayları:
Hakkari'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onaylı tarife doğrultusunda 2 TL artırılarak 17 TL olarak belirlendi.
Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanan ve ilgili kurumların mühürlerini taşıyan fiyat tarifesi, kentteki fırınlarda uygulanacak azami satış fiyatını gösteriyor.
uygulama ve sınırlamalar:
Tarifede 200 gram ekmek için belirtilen 17 TL fiyat, belirlenen azami had niteliğinde; bu sınırın üzerinde satış yapılamayacağı ifade edildi.
Hakkari'deki zamlı tarife, yetkili kurumların onayını takiben yarından itibaren geçerli olacak ve kentteki fırınlarda uygulanacak.
HAKKARİ’DE 200 GRAM EKMEĞİN FİYATI 17 TL OLDU
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