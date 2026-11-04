Akçeşme Konya'nın kalbinde tarihi dokuyu yeniden canlandıracak

Akçeşme kentsel dönüşüm projesi kamuoyuna tanıtıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi, Konya kamuoyuna düzenlenen bir programla tanıtıldı. Program Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi ve projenin planlama, kamulaştırma ile uygulama aşamalarına ilişkin son durum aktarıldı.

Projenin kapsamı ve kent merkezine etkisi:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca projenin ortaya çıkmasının 5-6 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti. Başkan Kılca, kamulaştırma ve proje çalışmalarının sürdüğünü, Kültür Varlıkları Kurulu ve bakanlıklarla görüşmeler yapıldığını söyledi ve projenin bugün temel atma aşamasına geldiğini vurguladı. Proje kapsamında ilk uygulamalardan biri olarak Kadınlar Pazarı'nın taşınması planlanıyor.

Akçeşme Projesi, Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi'ne yakın, tarihi kent merkezinde geniş bir alanda gerçekleştirilecek. Projede Kadınlar Pazarı, kültür merkezi, ticaret alanları, oteller, restoranlar, tescilli yapılar, eğitim alanları ve hem açık hem kapalı olmak üzere yaklaşık 700 araçlık otopark yer alacak. Toplam proje alanı 131 bin metrekare olarak açıklandı.

Alaaddin ile Mevlana arasındaki tarihi dokunun canlandırılması:

Karatay Belediye Başkanı Kılca ile birlikte söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin farklı noktalarındaki restorasyon ve kazı çalışmalarıyla Akçeşme'nin bir parça daha bütünleşeceğini ifade etti. Altay, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile yapılan incelemelere ve yürütülen restorasyonlara değinerek İnce Minareli Medrese, Sanayi Mektebi, Larende kazı alanı, Sahib-i Ata Camii ve diğer restorasyon alanlarını sıraladı.

Altay, Darülmülk Projesi kapsamında yürütülen işlerin önemine vurgu yaptı ve bazı restorasyonlarda teknik müdahaleler gerektiğini belirtti; İnce Minareli Medrese örneğinde kapıda 1,5-2 metreye yakın bir düzenleme yapılmasının planlandığını aktardı. Ayrıca projenin Alaaddin ile Mevlana Kültür Merkezi arasındaki tarihi dokuyu yeniden canlandırma hedefi taşıdığı ifade edildi.

Pazaryeri, çekim merkezi ve Nalçacı Caddesi dönüşümü:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akçeşme'yi sadece konut ya da ticaret alanı olarak değil, ziyaretçilerin Konya'yı yaşamak ve teneffüs etmek için geleceği bir cazibe merkezi olarak planlıyor. Altay, projede otel alanları, Akçeşme Kültür Sanat adı altında toplantı salonu ve ticari alanların yer alacağını, Kadınlar Pazarı'nın modern ve işlevsel bir yapıya kavuşacağını söyledi. Yeni Kadınlar Pazarı'nın yeme-içme alanları ve balıkçı bölümleriyle birlikte Türkiye'nin öne çıkan pazarlarından biri olması hedefleniyor.

Nalçacı Caddesi'nde etaplar halinde sürecek dönüşüm çalışmaları için de açıklama yapan Altay, bakanlıkla yürütülen dönüşümlerde vatandaşların ekonomik kazanım elde edeceğini, sürecin hızlanması durumunda 2027 yılı içinde o bölgede de dönüşümün tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Gelecek perspektifi ve teşekkürler:

Başkan Altay, yürütülen çalışmaların Konya tarihine geçecek işler olduğunu belirterek kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak üzere yola çıktıklarını ve bu yaklaşımın yeni güzellikler doğuracağını söyledi. Altay, ilgi ve destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve projede emeği geçen ekiplere şükranlarını sundu.

Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi, Konya'nın tarihi merkezinde kapsamlı bir yenileme hedefleyerek hem koruma hem de kentsel canlandırma amacını birlikte gözeten bir proje olarak tanımlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla kentin merkezinde yeni bir cazibe ve yaşam alanı oluşması bekleniyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARATAY BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILACAK "AKÇEŞME KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PROJESİ" DÜZENLENEN PROGRAMLA KAMUOYUNA TANITILDI.