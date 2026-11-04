Federasyon modelinin tükendiği noktada egemen eşitlik çağrısı

Üstel ile Holguin bakanlar ve partililer eşliğinde görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile UBP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldı.

Crans-Montana deneyimi ve federasyon değerlendirmesi:

Üstel, konuşmasında Kıbrıs meselesinin esasen bir statü meselesi olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne adanın tek devleti muamelesi yapmasının sorunun temeli olduğunu dile getirdi. Başbakan, 2017 Crans-Montana Konferansı'nda ortaya çıkan tablonun gösterdiği üzere federasyon temelindeki anlaşma arayışının tükendiğini ifade etti.

Üstel, federasyon modelinin geçmişte defalarca başarısız olduğunu ve aynı yaklaşımların farklı isimlerle yeniden gündeme getirilmesinin sorunu çözmeyeceğini belirtti. Böyle bir tekrarın yalnızca GKRY’nin avantajına işleyen mevcut statükonun devamını pekiştireceği uyarısında bulundu.

Egemen eşitlik ve uluslararası statü talebi:

Başbakan Üstel, adada iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet bulunduğunu yineleyerek, sahadaki gerçeklere uygun yeni bir yaklaşım gerektiğini söyledi. Üstel'e göre sürdürülebilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir uzlaşının yolu, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesinden geçiyor.

Ünal Üstel, ayrıca Kıbrıs Türk halkının iradesini göz ardı eden suni oldubittilere ve üzerinde mutabık kalınmayan parametrelere karşı durduklarını belirtti. BM ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Üstel, geçmişte başarısızlığa uğramış modellerin tekrarlanmasının adadaki dengeyi sağlamayacağını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde adaya gerçekleştirdiği ziyaretin resmi müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin oluşturmadığını vurgulayan Üstel, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun adadaki gerçekleri görmeye davet edildiğini belirtti. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda KKTC yönetiminin çözüm beklentisinin, federasyon paradigmasının ötesinde egemen eşitlik esasına dayandığı net biçimde ortaya kondu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETERİ'NİN KIBRIS KİŞİSEL TEMSİLCİSİ MARİA ANGELA HOLGUIN CUELLAR İLE GÖRÜŞMESİNDE, "FEDERASYON TEMELİNDE ANLAŞMA ARAYIŞI CRANS-MONTANA'DA TÜKENDİ" DİYEREK, KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMEN EŞİTLİĞİ VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜN YENİDEN TEYİT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.