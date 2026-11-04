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Bakırhan: siyasette yeni sayfa açılmalı, uzlaşı cezaevlerinden başlamalı

Bakırhan, siyasi kutuplaşmanın sona ermesi için yeni bir sayfa açılması gerektiğini ve bunun cezaevlerinden başlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakırhan: siyasette yeni sayfa açılmalı, uzlaşı cezaevlerinden başlamalı

Bakırhan'dan Kocaeli'de kutuplaşma çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'de düzenlenen anma ve basın açıklamasında siyasi kutuplaşmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde gerçekleştirilen eylem, HDPye yönelik 4 Kasım 2016'daki operasyonların 10. yıl dönümü çerçevesinde yapıldı.

Kandıra anması ve barış sürecine ilişkin değerlendirme:

Bakırhan, devam eden barış sürecinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek atılan adımların karşılık bulması gerektiğini söyledi. Açıklamasında PKK ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi; PKK'nin kendisini feshettiğini, Türkiye sınırları içinde tek bir militan kalmadığını ve tehdit oluşturabilecek bir kampın bulunmadığını ifade etti. Bu adımların tek taraflı ama tarihi nitelikte olduğunu belirterek sürecin muhataplarıyla karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Kutuplaşmayı bitirme yolları:

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kutuplaşmanın sona ermesine yönelik çağrısını olumlu bulduklarını söyledi ve kutuplaşmanın bitirilmesi için yeni bir sayfa açılması gerektiğini dile getirdi. Yeni sayfanın eski adaletsizliklerin üzerine yeni hukuksuzluklar ekleyerek açılamayacağını vurguladı. Siyasi gerilimleri ve kutuplaştırmayı sona erdirmenin yolunun siyasetin hakkını korumaktan geçtiğini belirtti.

Özellikle cezaevlerinin bu sürecin başlangıç noktası olması gerektiğini ifade eden Bakırhan, kutuplaşmanın öncelikle cezaevlerinde bulunan binlerce seçilmiş siyasetçinin serbest bırakılması ve dışarıdan yargılanmalarının sağlanmasıyla giderilebileceğini söyledi. Türkiye'nin ve toplumun buna ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasında hem 4 Kasım 2016 operasyonlarının hafızalarda bıraktığı etkiden hem de barış sürecinde atılan adımların somut karşılık bulmasının taşıdığı önemden bahseden Bakırhan, herkes için uzlaşı ve adaletin tesis edilmesinin gerekliliğini tekrar etti.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN AÇIKLAMA YAPTI

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN AÇIKLAMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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