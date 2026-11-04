Devam eden destek: Türkiye komiteye 100 bin dolar katkı sağladı

Bağış töreni ve verilen destek:

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade'ye 100 bin dolar tutarında katkı çekini takdim etti. Görüşme, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde yapıldı ve takdim edilen desteğin komitenin çalışmalarına doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

Başçeri, Türkiye'nin komiteye 2006 yılından bu yana düzenli maddi katkıda bulunduğunu belirterek, bu yıl da desteğin aynı miktarda sürdürüleceğini söyledi. Başçeri, bugüne kadar sağlanan toplam katkının güncel değerlerle 1 milyon 626 bin dolar olduğunu ifade etti.

Komitenin insani rolü ve hedefleri:

Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşanan olaylarda kaybolan kişilerin bulunması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi bakımından son derece önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Komitenin çalışmalarının insani boyutuna dikkat çekerek, kayıp yakınlarının acılarının hafiflemesine katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

'Umut ederim önümüzdeki dönemde yaptığınız çalışmalarda kayıpların birer kabre sahip olması için başarılı olursunuz' sözleriyle Başçeri, bulunan kalıntıların kimliklendirilmesi ve ailelere teslimi süreçlerinin önemine işaret etti.

Teknik kapasite ve dışa örnek teşkil eden çalışma:

Başçeri, yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi birikiminin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan benzer olaylar açısından örnek teşkil edebilecek seviyeye ulaştığını belirtti. Bu değerlendirme, komitenin hem saha hem de adli tıp alanındaki kapasitesine yapılan bir atıf niteliği taşıyor.

Takdim edilen katkının, kayıp şahısların bulunması ve kimliklendirilmesi çalışmalarında kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi. Başçeri, komitenin önümüzdeki dönemde daha başarılı sonuçlar elde etmesini dileyerek desteğin sembolik ve pratik önemine vurgu yaptı.

Müftüzade'nin teşekkürleri ve çağrısı:

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de Türkiye'nin sağladığı maddi destek için teşekkür etti. Müftüzade, 'Anavatanımız Türkiye çok değerli bir katkıda bulunuyor. Kayıp Şahıslar Komitesi adına müteşekkir olduğumuzu belirtiyoruz' dedi.

Müftüzade, komitenin zorlu ve kutsal bir görev yürüttüğünü belirterek, çalışmaların temel amacının kayıp şahısların ailelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı ve bilgi sahibi olan vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: 'Amacımız ailelere yardımcı olmak. Kapımız kendilerine açıktır. Buradan da tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bilgisi olan vatandaşlarımız bize başvursunlar.'

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık katkı çeki takdim etti. Başçeri, Türkiye’nin komiteye 2006 yılından bu yana sağladığı toplam desteğin güncel değerlerle 1 milyon 626 bin dolara ulaştığını açıkladı.