Gazze'den kongreye: cerrah Adam Hamawy New Jersey 12. bölgeden seçildi

57 yaşındaki Mısır kökenli Müslüman Adam Hamawy, New Jersey'nin 12'nci seçim bölgesinde Cumhuriyetçi rakibi Greg Mele'yi yenerek ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı. Seçim, Başkan Donald Trump döneminin ikinci yarısında Kongre kontrolünü belirleyecek ara seçimlerin parçası olarak gerçekleşti.

seçim zaferi ve siyasi duruşu:

Hamawy'in kampanyası, adayın sahadaki tıbbi tecrübeleri ve insan hakları odaklı duruşu etrafında şekillendi. Hamawy'in, ABD'nin İsrail'e askeri yardımı ile insan hakları ihlalleri yapan ülkelere ABD askeri yardımı karşısındaki duruşu biliniyordu; bu duruş, seçmenlerin değerlendirmesinde belirleyici oldu.

sahadaki tıbbi misyonları ve görevleri:

Aslen Mısırlı olan Hamawy, ABD ordusunda cerrah olarak görev yaptı ve sivil tıbbi misyonlarda uzun yıllar görev aldı. Filistin Amerikan Tıp Birliği (PAMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çatısı altında 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen misyonlarda çalıştı. 2024 Mayıs ayında Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'nde görev alarak İsrail saldırılarında ağır yaralanan ve uzuvları ampute edilen çocukların tedavisine katkı sağladı.

Hamawy, Gazze dışında da geniş bir coğrafyada gönüllü tedavi hizmeti verdi; Suriye, Lübnan, Sudan, Ürdün, Türkiye, Bosna Hersek, Haiti, Belize ve Kolombiya'daki hastalara müdahale etti.

kritik müdahaleler ve kamuoyundaki etkisi:

2004 yılında Irak'ta görev yaparken bir helikoptere düzenlenen saldırıda yaralanan ve iki bacağını kaybeden Tammy Duckworth'un hayatını kurtaran Hamawy, bu müdahalesiyle tanındı. Duckworth, tedavisinin ardından siyasete girip Illinois eyaletinden ABD Senatosu'na seçildi ve Hamawy'nin Kongre adaylığına açık destek verdi.

Ayrıca Hamawy, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında New York'taki Dünya Ticaret Merkezi enkazı yakınında kurulan sahra hastanesinde arama-kurtarma ekipleri ve yaralıların tedavisinde görev aldı; bu tecrübe, özellikle acil müdahale ve travma cerrahisi alanındaki yetkinliğini öne çıkardı.

Hamawy'in seçilmesi, ara seçimlerin getirdiği politik dengelerin yanı sıra tıbbi saha deneyimiyle şekillenen yeni bir temsil tarzının Temsilciler Meclisi'ne taşınacağını gösteriyor.

GAZZE’DE GÖNÜLLÜ DOKTORLUK YAPAN ADAM HAMAWY ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE GİRDİ