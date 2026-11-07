Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Akdağ'da ilk kar kayak merkezini beyaza bürüdü

Ladik'te Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı; soğuk hava dalgası yüksek kesimleri beyaza bürüdü ve bölge kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdağ'da ilk kar kayak merkezini beyaza bürüdü

Akdağ'da kar yağışı başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Akdağ'da başlayan yağışla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

soğuk hava dalgası ve yükseltiler:

Yüksek kesimlerde hissedilen düşüş, kar yağışının başlamasına zemin hazırladı. Kış mevsiminin habercisi niteliğindeki yağış, özellikle dağlık alanlarda belirgin beyaz örtü oluşturdu.

görüntüler ve manzara:

Kar yağışı Akdağ'da kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı; yamaçlar ve ağaçlık alanlar beyazla kaplanırken bölge kışın etkisini hissettirmeye başladı. Oluşan görüntüler, Akdağ Kayak Merkezi çevresinde fotoğraf ve doğa severler için dikkat çekici sahneler sundu.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN AKDAĞ KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA...

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN AKDAĞ KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın trafiğine nefes: Dörtyol (Efeler) kavşağı ve Tabakhane Köprüsü bu gece açı...
images

Çankırı'da Göynükören yaylası kısa sürede beyaza büründü
images

Erzincan’ın zirvelerinde kış geri geldi: dağlar beyaza büründü
images

Barış yolu Mavi Bölge'de katılımcıları aynı güzergahta buluşturacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

Tutak'a yeni hizmet: şehit Erol Duru polis merkezi amirliği açıldı

Bursa yolunda hızlı tren: deneme seferleri başladı, bakan bu ay geliyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı