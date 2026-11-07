Akdağ'da ilk kar kayak merkezini beyaza bürüdü

Akdağ'da kar yağışı başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Akdağ'da başlayan yağışla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

soğuk hava dalgası ve yükseltiler:

Yüksek kesimlerde hissedilen düşüş, kar yağışının başlamasına zemin hazırladı. Kış mevsiminin habercisi niteliğindeki yağış, özellikle dağlık alanlarda belirgin beyaz örtü oluşturdu.

görüntüler ve manzara:

Kar yağışı Akdağ'da kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı; yamaçlar ve ağaçlık alanlar beyazla kaplanırken bölge kışın etkisini hissettirmeye başladı. Oluşan görüntüler, Akdağ Kayak Merkezi çevresinde fotoğraf ve doğa severler için dikkat çekici sahneler sundu.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN AKDAĞ KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.