Batman’da şehit oğlunun doğum gününde devlet, jandarma ve aile bir arada

etkinlik detayları:

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’ın oğlu için doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik, şehit ailesinin özel gününde kurum personelinin ve yerel yetkililerin bir araya geldiği samimi bir program olarak gerçekleşti.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp de katılarak aileye destek verdi. Dr. Canalp, kutlama boyunca çocuğun sevincine ortak oldu ve pastayı aile ile birlikte kesti; etkinlik sırasında çocukla yakından ilgilendi.

yetkililerin vurguları:

Dr. Ayten Canalp, yaptığı konuşmada vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktığı ailelere sahip çıkmanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Canalp, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, şehidin oğlunun mutluluğunu paylaştı.

Programda ayrıca İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, personel eşleri ve jandarma teşkilatı mensupları yer aldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinliğin hem manevi destek hem de toplumsal dayanışma açısından önem taşıdığını belirtti.

BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, 27 MART 2016 TARİHİNDE MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN OPERASYON SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ VEDAT AYKUT’UN OĞLU İÇİN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.