Rize'nin yüksekleri mevsimi erken karla karşıladı: Anzer yaylası beyaza büründü

soğuk hava rize yükseklerini beyaza bürüdü:

Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları düştü. Yüksek rakımlı bölgelerde yağmur kısa sürede kar yağışına dönüştü ve bazı yaylalarda beyaz örtü oluştu.

etkili olan bölgeler:

Özellikle İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası yoğun kar aldı. Bölgedeki kar yağışı sonucunda yayla geniş alanlarda beyaza büründü ve yüksek kesimlerde kışa özgü manzaralar ortaya çıktı.

Anzer yaylası ve bal üretimi:

Anzer Yaylası, dünyaca ünlü Anzer balı üretildiği alan olarak biliniyor. Meydana gelen kar örtüsü, yaylanın görünümünü değiştirdi; bu tür mevsimsel değişimler üretim alanlarının örtüsünü geçici olarak etkileyebiliyor.

RİZE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN SOĞUK HAVA DALGASIYLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI