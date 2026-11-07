Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Rize'nin yüksekleri mevsimi erken karla karşıladı: Anzer yaylası beyaza büründü

Rize'de etkili soğuk hava dalgası yükseklerde kar yağışına dönüştü; İkizdere'deki Anzer Yaylası, dünyaca ünlü Anzer balı üretim alanı, beyaza büründü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 15:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Rize'nin yüksekleri mevsimi erken karla karşıladı: Anzer yaylası beyaza büründü

soğuk hava rize yükseklerini beyaza bürüdü:

Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları düştü. Yüksek rakımlı bölgelerde yağmur kısa sürede kar yağışına dönüştü ve bazı yaylalarda beyaz örtü oluştu.

etkili olan bölgeler:

Özellikle İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası yoğun kar aldı. Bölgedeki kar yağışı sonucunda yayla geniş alanlarda beyaza büründü ve yüksek kesimlerde kışa özgü manzaralar ortaya çıktı.

Anzer yaylası ve bal üretimi:

Anzer Yaylası, dünyaca ünlü Anzer balı üretildiği alan olarak biliniyor. Meydana gelen kar örtüsü, yaylanın görünümünü değiştirdi; bu tür mevsimsel değişimler üretim alanlarının örtüsünü geçici olarak etkileyebiliyor.

RİZE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN SOĞUK HAVA DALGASIYLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI...

RİZE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN SOĞUK HAVA DALGASIYLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadırga caddesi'nde tahkimat seferberliği: çatlayan istinat duvarı yeni heyelan...
images

Aydın trafiğine nefes: Dörtyol (Efeler) kavşağı ve Tabakhane Köprüsü bu gece açı...
images

Çankırı'da Göynükören yaylası kısa sürede beyaza büründü
images

Erzincan’ın zirvelerinde kış geri geldi: dağlar beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da Lala Paşa civarında Kuytulcuların yürüyüş girişimine polis müdahalesi

Kadırga caddesi'nde tahkimat seferberliği: çatlayan istinat duvarı yeni heyelan uyarısı

Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı

Lefkoşa'da savunma ve dayanışma vurgusu: Bayraktaroğlu ile Üstel buluştu

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı