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Kamu arazisinden sofraya: Batman İl Özel İdaresi bahçesinden çıkan fıstıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

İl Özel İdaresi bahçesinde yetişen fıstıklar, hasat ve paketleme süreçleri tamamlanıp Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Kamu arazisinden sofraya: Batman İl Özel İdaresi bahçesinden çıkan fıstıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Batman İl Özel İdaresi bahçesinden doğrudan destek

Batman İl Özel İdaresi hizmet binasının bahçesinde yetiştirilen fıstıklar, hasat çalışmalarının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırıldı. Üretimin tarladan paketlemeye ve dağıtıma kadar olan tüm aşamaları kurum personeli tarafından organize edildi.

Uygulama, kamu kaynaklarının doğrudan toplumsal faydaya dönüştürülmesi hedefiyle hayata geçirildi. Yerel kaynaklardan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan destek sağlanması projenin öncelikli amacı olarak öne çıktı.

Süreç ve kalite kontrolü:

Fıstıkların üretiminden hasadına, paketlenmesinden dağıtımına kadar geçen süreçlerde kalite kontrol standartlarına dikkat edildi. İşlemler sırasında hijyen ve ambalajlama koşullarına önem verildi; dağıtımın planlı ve hedef odaklı şekilde yapılması sağlandı. Tüm süreçler titizlikle yürütüldü ve ürünlerin ihtiyaç sahiplerine eksiksiz ulaşmasına özen gösterildi.

Toplumsal dayanışma ve yerel kaynakların değerlendirilmesi:

Proje, vatandaş odaklı hizmet anlayışının somut bir örneğini oluşturdu. Toprakta yetiştirilen ürünlerin toplumla paylaşılmasıyla hem yerel kaynakların değerlendirilmesi hem de sosyal dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının yerel ekonomiye ve toplumsal destek mekanizmalarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRİLEN FISTIKLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE...

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRİLEN FISTIKLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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