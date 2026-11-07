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İncirliova'da şehir hastanesi bağlantısı için alternatif yol sıcak asfaltla güçleniyor

İncirliova'da Sandıklı-Acarlar bağlantısında süren sıcak asfalt çalışması, Aydın Şehir Hastanesi ve çevre ilçelere ulaşımı hızlandırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da şehir hastanesi bağlantısı için alternatif yol sıcak asfaltla güçleniyor

çalışmanın kapsamı:

İncirliova Belediyesi tarafından, Şehir Hastanesi alternatif yolunda sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Proje özellikle Sandıklı - Acarlar Mahallesi bağlantı noktasında yoğunlaşıyor ve mevcut ana arterlerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

hedeflenen ulaşım kolaylığı:

Belediye yetkilileri, alternatif güzergahın vatandaşların ana yolu kullanmadan Aydın Şehir Hastanesi ile Efeler ilçesine daha hızlı ve kolay ulaşım sağlaması için planlandığını belirtiyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla İncirliova'nın yanı sıra Koçarlı ve Söke başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen sürücüler de daha rahat bir erişim imkanına kavuşacak.

iş birliği ve belediye açıklaması:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yürütülen çalışmaları değerlendirirken, "Vatandaşlarımızın anayolu hiç kullanmadan Sandıklı ve Acarlar Mahallelerimiz üzerinden Aydın Şehir Hastanesi ve Efeler ilçesine hızlı ve kolay ulaşım sağlayacağı alternatif yol güzergahımızın Sandıklı - Acarlar Mahallesi bağlantısında sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Kaya açıklamasında ayrıca, "Alternatif yol ana arterdeki araç yükünü hafifleterek, İncirliovamızla birlikte aynı zamanda Koçarlı ve Söke ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçedeki vatandaşlarımıza kolay ulaşım imkanı sunacak." dedi ve bu hizmetin kazandırılmasındaki katkıları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ŞEHİR HASTANESİ YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

ŞEHİR HASTANESİ YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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