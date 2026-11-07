Yıldız Dağı'nda beyaz örtü: mevsimin ilk karı kayak merkezini süsledi

Yıldız Dağı'nda ilk kar yağışı

Türkiye’nin yeni ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaz gelinliğini giymeye başladı. Tesisin pist ve çevresi kısa sürede beyaz örtü ile kaplanarak dikkati çeken görüntüler oluşturdu.

yükseklik ve ulaşım:

Merkez, kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 551 rakımda yer alıyor. Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Yıldız Dağı'nı da etkisi altına aldı.

kartpostallık görüntüler ve tesis görünümü:

Yağan kar, tesise karla kaplı doğal bir örtü kazandırdı; ortaya çıkan manzaralar kartpostallık sahneler sundu. Kar yağışı sırasında çekilen görüntüler, özellikle dron ile havadan kaydedildi ve dağın beyaz örtüsünü net biçimde gözler önüne serdi.

Mevsimin ilk karı, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin kış atmosferini erkenden hissettirmesine neden oldu ve tesis çevresinde görsel açıdan etkileyici kareler ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİN YENİ VE EN EKONOMİK KAYAK MERKEZİ OLAN YILDIZ DAĞI’NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. YILDIZ DAĞI, BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYMEYE BAŞLADI.