taksicilerin geleceği için TBMM'ye korsan taşımacılıkla mücadele raporu sunuldu

raporun gerekçesi:

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, ticari taksi taşımacılığında ortaya çıkan korsan taşımacılık sorununa dikkat çekerek hazırlanan raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu. Keskin, hem yerel hem ulusal düzeyde faaliyet gösteren taksici esnafının karşılaştığı haksız rekabet ve hukuki belirsizliklerin giderilmesinin, kamu düzeni ve yolcu güvenliği açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Rapor, taksi esnafının ticari plaka, ruhsat, çalışma izni, sigorta, vergi ve araç muayenesi gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiğini; bu sorumlulukların istihdam, kamu gelirleri ve kent içi ulaşımın düzenli işleyişi bakımından kritik olduğunu hatırlatıyor.

önerilen düzenlemeler:

Keskin tarafından iletilen talepler arasında öncelikli olarak dijital platformlar üzerinden yürütülen yolcu taşımacılığına ilişkin açık ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması yer alıyor. Raporda, mevzuatın güncellenmesiyle birlikte haksız rekabetin önlenmesi, esnafın haklarının korunması ve hizmet sunumunda hukuki belirliliğin sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Sunulan metinde kamu yararı, güvenlik ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri ön plana çıkarılıyor. Keskin, taksi esnafının yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda kent içi ulaşımın düzenlenmesine ve vatandaşların güvenli ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Raporun TBMM gündemine taşınmasıyla, ilgili kurumların ve yasama organının dijital platformlar kaynaklı hukuki boşlukları değerlendirmesi ve somut düzenlemeler üretmesi bekleniyor. Keskin’in sunumu, taksi esnafının taleplerini merkezi düzeyde duyurma ve çözüm arayışlarını hızlandırma amacı taşıyor.

ŞEVKET KESKİN KORSAN TAŞIMACILIK DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ RAPORU TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'A SUNDU