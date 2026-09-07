Kentin yeni yeşil adası: Naturapark hızla yükseliyor

Naturapark projesinde son durum

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yürütülen proje, kent merkezinde 330 bin metrekare alanda kentin en büyük yeşil yaşam alanını oluşturmayı hedefliyor. Projenin inşaat çalışmaları Aralık ayında başlamış olup, şu anda işlerin yüzde 55'i tamamlanmış durumda. Sahadaki çalışmalar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Fırat Bulvarı’nın kesişim noktasında yoğunlaşıyor.

Çalışmaların ilerleyişi:

Yürüyüş ve bisiklet yollarının döşeme altı imalatları tamamlanmış; üst döşeme hazırlıkları ise devam ediyor. Oyun ve fitness alanları ile bitkisel peyzajda tesviye, aks, aplikasyon ve toprak serimi işleri yürütülüyor. Kent mobilyaları, oyun grupları ve bitkilendirme çalışmalarına, aksların ve üst döşeme kotlarının belirlenmesinin ardından başlanacak.

Altyapı kapsamında temel kazıları, yağmur suyu drenaj hatları, elektrik altyapısı ve sulama sistemleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Projede yer alacak yapıların —dört tuvalet ile bir mescidin— alt temel kısımları tamamlanmış olup, üst donatıların kaba inşaat çalışmaları devam ediyor.

Biyolojik göletler ve altyapı:

Parkta yer alacak iki biyolojik gölet için perde betonları tamamlandı, drenaj çalışmaları ise sürüyor. Klasik, klorlu ve yüksek enerji tüketen havuzlar yerine biyolojik göletlerin tercih edilmesiyle hem ekosistemin desteklenmesi hem de enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı imalatlarına odaklanılacak.

Erişilebilirlik ve sosyal donatılar:

Naturapark, engelsiz ve erişilebilir tasarıma öncelik veren bir anlayışla planlandı; böylece park yalnızca çocukların değil, tüm vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecek. Mevcut ağaçların korunacağı alanda yeni bitkilerle bitki örtüsü zenginleştirilecek ve ekolojik yaşam kültürüne katkı sağlanacak.

Projede bisiklet ve yürüyüş yolları, yürüyüş akslarına yerleştirilecek fitness aletleri, oyun ve fitness alanları, oturma alanları, serbest etkinlik alanları ile gezinti aksları yer alıyor. Bu düzenlemelerle saðlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin kalan inşaat takvimi, altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından üstyapı ve peyzaj uygulamalarına odaklanacak; bu süreç tamamlandığında Naturapark, kent için önemli bir rekreasyon ve ekolojik yaşam merkezi olma niteliği taşıyacak.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HAYATA GEÇİRDİĞİ 330 BİN METREKARELİK NATURAPARK PROJESİNDE ÇALIŞMALARIN YÜZDE 55’İ TAMAMLANDI. İKİ BİYOLOJİK GÖLETİ, ENGELSİZ VE ERİŞİLEBİLİR TASARIMI, MEVCUT BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ KORUYAN EKOLOJİK YAKLAŞIMI, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI İLE SOSYAL DONATI ALANLARIYLA NATURAPARK, KENTİN EN BÜYÜK YEŞİL YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLARAK İNŞA EDİLİYOR.