Burdur'da Yoncaağaç mevkiinde orman yangınına hava ve kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Yangının çıkışı ve ilk müdahale

Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalarda yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen unsurlar arasında 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi bulunuyor.

Ekipler havadan yapılan su atışlarıyla desteklenen karadan söndürme faaliyetleriyle yangını kontrol altına alma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, müdahale ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.