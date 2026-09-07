Efelerli izciler milli mücadeleyi sahada öğrendi

Efeler Belediyesi izcileri resmi görevde sahadaydı

Efeler Belediyesi Eylül ayı belediye meclis kararının ardından resmen faaliyete başlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Efeler Belediyesi Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü, ilk saha etkinliğini gerçekleştirdi. Yeni kurulan yapı, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik adımların somut bir örneğini sundu.

Programın içeriği:

Efelerli izciler, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen izcilik kampı ve törenlerine katıldı. Etkinlikte gençler milli mücadele ruhunu yerinde yaşarken; çadır kurma, doğada hayatta kalma, çevre bilinci, liderlik ve ekip çalışması konularında uygulamalı eğitimler aldı. Katılımcılar, hem törenlere destek vererek hem de eğitim alanlarında becerilerini sergileyerek ilçeyi temsil etti.

Gelecek projeler ve hedefler:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde spora, gençliğe ve milli değerlere yönelik yatırımlarını hızlandıran belediye, kulübün önümüzdeki dönemde de gençleri doğayla ve tarihi mirasla buluşturan yeni projelere imza atacağını bildirdi. Kulübün amacı, düzenli saha çalışmalarıyla gençlerin takım ruhu ve liderlik becerilerini güçlendirmek olarak ifade edildi.

EFELER BELEDİYESİ İZCİLERİ SAHAYA İNDİ