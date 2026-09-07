Kuzey ilçelerde kurulan asfalt tesisi altı ilçenin yol yatırımlarını hızlandırıyor

Tesisin konumu ve kapasitesi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin’in Afşinbey Mahallesi sınırlarında, 400 dönüm alana kurulan Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, 800 milyon TL yatırımla hizmete alındı. Tesis, bölgedeki yol yatırımlarına yakın üretim sayesinde lojistik ve zaman avantajı sağlıyor.

üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği:

Tesis bünyesinde yalnızca sıcak asfalt değil, yol altyapısında kullanılan zemin dolgusu malzemeleri de hazırlanıyor. Üretim hattı saatte 240 ton sıcak asfalt ve saatte 350 ton zemin dolgu malzemesi üretebiliyor. Günlük kapasite yaklaşık 2 bin ton olan tesiste aylık üretim yaklaşık 60 bin ton sıcak asfalta, yıllık hedef ise yaklaşık 720 bin tone ulaşıyor.

lojistik avantajlar ve maliyet etkinliği:

Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın gibi kuzey ilçelere yakın konumda üretim sağlanması, uzun taşıma ihtiyacını azaltıyor. Bu durum hem sahaya ulaşım süresini kısaltıyor hem de yakıt ve nakliye maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

yatırımların planlanması ve sürdürülebilir etkisi:

Kuzey ilçelerdeki asfalt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilecek üretim kapasitesi, yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının daha hızlı ve planlı yürütülmesine imkan tanıyor. Belediye ekiplerinin kendi üretim altyapısına sahip olması, dışa bağımlılığı azaltırken çalışmaların sürekliliğini ve kaynak kullanımının verimliliğini artırıyor.

Tesisin sağladığı üretim ve lojistik desteğin, bugün süren onarım ve yenileme işlerinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak ulaşım yatırımlarına da altyapı oluşturması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AFŞİN’DE 800 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN KUZEY İLÇELERİ ASFALT ÜRETİM TESİSİ, SAATTE 240 TON, AYDA İSE 60 BİN TON SICAK ASFALT ÜRETİM KAPASİTESİYLE BÖLGEDEKİ YOL YATIRIMLARINA GÜÇ KATIYOR.