Sıralamadaki konum ve yükseliş:

Akdeniz Üniversitesi, QS tarafından yayımlanan 2027 Sürdürülebilirlik Sıralamasında geçen yıla göre önemli bir ilerleme kaydederek dünya genelinde 60 basamak yükseldi ve 790. sıraya yerleşti. Geçen yıl ilk kez sıralamaya giren üniversite, bir önceki yılki 850. sıradan bu yılki konumuna ulaşarak uluslararası sıralamadaki görünürlüğünü artırdı.

Kurum, Türkiye genelinde genel sıralamada 17. sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında 14. oldu. Bu sonuç, üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yakından izlendiğini gösteriyor.

Kategori bazlı sonuçlar:

QS sıralamasında üniversitelerin sürdürülebilirlik performansları üç ana kategoride değerlendirildi. Akdeniz Üniversitesi kategori bazlı listede çevresel ve sosyal etki alanlarında yükseliş gösterdi. Üniversitenin kategori sonuçları şöyle sıralandı: çevresel etki 799, sosyal etki 957, yönetişim 566. Türkiye içindeki karşılıkları ise çevresel etki 16, sosyal etki 17 ve yönetişim 20.

QS sıralamasının kapsamı ve değerlendirme ölçütleri:

QS (Quacquarelli Symonds) tarafından hazırlanan 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması, 107 ülkeden 2.003 üniversitenin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdi. Değerlendirme üç temel başlıkta yapıldı: çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim. Akdeniz Üniversitesi'nin bu yılki yükselişi, kurumun bu alanlardaki çalışmalarının somut bir yansıması olarak okunuyor.

Üniversite yönetimi ve akademik kadro açısından bu sonuç, ilerleyen dönemde sürdürülebilirlik odaklı projelerin ve politika gelişiminin ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, QS 2027 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SIRALAMASINDA GEÇEN YILA GÖRE 60 BASAMAK YÜKSELEREK DÜNYA GENELİNDE 790’INCI SIRAYA YERLEŞTİ.