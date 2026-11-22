olayın görüntüleri ortaya çıktı:
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 16 Kasım'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki Kardelen Koç hayatını kaybetti. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Koç'un, güvenlik kamerası kayıtlarında iş makinesinin altında kaldığı anlara ait görüntüler yer alıyor.
görüntülerin gösterdikleri:
Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, olayın yaşandığı bölgedeki anlara dair kareleri içeriyor. Görüntülerde iş makinesinin hareket ettiği ve olayın gerçekleştiği anlara ilişkin sahneler bulunuyor; kayıtlar olay anına dair görsel bilgi sunuyor.
olayın kaydı ve değerlendirme:
Paylaşılan kayıtlar, yaşanan acı olaya dair somut görseller sağlarken olayın kesin nedenine veya sorumlularına dair doğrudan bir sonuç çıkarmıyor. 16 Kasım tarihli olaya ilişkin ayrıntıların netleşmesi, kayıtların detaylı incelenmesine bağlı olacak.
KARDELEN KOÇ
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