Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörüsü Manisa'da masaya yatırıldı

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri, üç günlük kültür ve sanat programının ardından düzenlenen panelle sona erdi. Etkinliklerin kapanışını oluşturan panel, Yunus Emre'nin insan sevgisi, hoşgörüsü ve insanı merkeze alan düşünce yapısının günümüze taşıdığı mesajları odak noktasına aldı.

Panelde ele alınan temalar:

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yeni Parti Manisa İl Başkanvekili Cenk Türkmen, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde konuşmacı olarak yer alan tarihçi ve yazar Naci Yengin, yerel tarih araştırmacısı ve yazar Erkan Akbalık ile emekli öğretim görevlisi M. Veysi Dörtbudak, Yunus Emre'nin eserlerindeki sevgi, hoşgörü ve insan merkezli yaklaşımları farklı açılardan değerlendirdi. Konuşmalarda, şairin öğretilerinin yüzyıllar boyunca taşıdığı evrensel değerler ve günümüz insanına verdiği mesajlar üzerinde duruldu.

Kapanış ve etkinlik akışı:

Panel, katılımcıların soru ve görüşleriyle interaktif bir sohbete dönüştü; dinleyiciler de tartışmalara katkı sundu. Programın ardından türkülerle devam eden etkinlikte panelistlere teşekkür ve anı hediyeleri takdim edildi. Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 19-21 kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler, kapanış panelinin tamamlanmasıyla sona erdi.

PANELE YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKAN GÜRTUNCA, YENİ PARTİ MANİSA İL BAŞKANVEKİLİ CENK TÜRKMEN, YUNUSEMRE KENT KONSEYİ BAŞKANI BEKTAŞ KILINÇ, YUNUSEMRE BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ AHMET SAK İLE VATANDAŞLAR KATILDI.