Olayın gelişimi:

Artvin'de iki gündür etkili olan yağışların ardından merkeze bağlı Yanıklı köyü Dereler Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığınları yola sürüklendi. Oluşan heyelan sonucu köye ulaşım kapandı.

Ekip çalışması ve yolun açılması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, yola düşen kaya ve toprağı temizleyerek ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışma yürüttü.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından köy yolu yeniden ulaşıma açıldı ve bölge ile bağlantı yeniden kuruldu.

ARTVİN’DE İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA DEV KAYALAR KÖY YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI