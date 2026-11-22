Kiev bölgesinde yıkılan apartman:

Rus güçlerinin insansız hava aracı ile hedef aldığı beş katlı apartman binasının bir bölümü çöktü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayda 9 kişinin tahliye edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ancak enkaz altında hala insanların mahsur kalmış olabileceği belirtilerek 14 kişiden haber alınamadığı duyuruldu.

Arama kurtarma çalışmaları:

Gerekli tüm ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kurtarma ekipleri enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için arama ve kurtarma ile söndürme faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor ve bölge güvenliği sağlanıyor.

Saldırı bilançosu ve uluslararası çağrı:

Zelenskiy, Rusya’nın geçen hafta boyunca Ukrayna’nın 20 bölgesini hedef aldığını, yaklaşık 2 bin 700 İHA, yaklaşık 1.460 bomba ve çeşitli türlerde 165 füze fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada balistik füzeler arasında Kuzey Kore yapımı füzelerin de bulunduğu ve Pyongyang’ın bu füzelerin modernizasyonuna yardımcı olunduğu vurgulandı.

Devlet başkanı ayrıca Patriot sistemlerine ait füzelerin Ukrayna’ya transferi için ABD’nin izin vermesinin büyük önem taşıdığını, balistik füze önleyici sistemlerin ana kaynağı olan PURL programına desteklerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda yardımcı olanlara teşekkür etti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı beş katlı apartman binasının bir bölümü çökerken 14 kişi enkaz altında kaldı, 9 kişi ise tahliye edildi.