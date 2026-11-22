uyarının kapsamı:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 23 Kasım Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Kurum, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden eseceğini ve hızının saatte 50-75 kilometreye kadar çıkabileceğini, yer yer saatte 75 kilometre hızların görülebileceğini açıkladı.

etki zamanları ve kuvveti:

Bölgesel dağılıma göre Kuzey Ege'de fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkili olması, rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Güney Ege'nin kuzeyinde ise fırtınanın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı ve gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

deniz ulaşımı ve uyarılar:

Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksamaya neden olabileceğine dikkat çekti. Uyarı 23 Kasım Pazartesi 06.00 ile 23.59 saatleri arasında geçerli olacak. Bu kapsamda deniz ulaşımını kullanacakların ve denizde faaliyet gösterenlerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, EGE DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISINDA BULUNDU. KUZEY EGE'DE YARIN SABAH, GÜNEY EGE'NİN KUZEYİNDE İSE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINADA RÜZGARIN HIZININ SAATTE 75 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.