Akdeniz'de milli keşif: STM NETA 300 batık tankı görüntüledi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından millî imkânlarla geliştirilen STM NETA 300, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği otonom sualtı keşfinde dikkat çekici bir tespit yaptı. Araç, bölgenin zengin deniz yaşamı ve sualtı yapıları arasında yürüttüğü tarama sırasında bir batık tankın yüksek çözünürlüklü görüntülerini kaydetti.

Şirket, insansız otonom sualtı teknolojilerindeki kabiliyetlerini farklı ortam ve görevlerde test etmeye devam ediyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, insansız deniz sistemlerinin deniz harekâtlarında giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, STM'nin mühendislik deneyimini yapay zekâ ve otonomi ile birleştirerek yeni çözümler ürettiğini belirtti.

görevde tespit ve görüntüleme:

NETA 300, görev sırasında entegre gelişmiş sonar ve yüksek çözünürlüklü sensörleri kullanarak sualtı ortamını taradı ve batık tankın ayrıntılı görüntülerini oluşturdu. Söz konusu tank, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanım ömrünü tamamladıktan sonra, dalış turizmine katkı sunmak ve yapay resif oluşturmak amacıyla 2017'de Kaş'ın Güvercin Adası açıklarına yerleştirilmişti.

tasarım, kabiliyetler ve uygulama alanları:

STM NETA 300, kompakt ve modüler tasarımıyla iki kişi tarafından taşınabilen bir platform olarak tasarlandı. Aracın teknik özellikleri arasında 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabilme, azami 5 knot sürate ulaşabilme ve gelişmiş sonar tabanlı tespit kabiliyetleri bulunuyor. Araç, mayın ve mayın benzeri nesnelerin tespit, sınıflandırma ve teşhisine destek veren yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarı ile çalışıyor; ayrıca sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu da mevcut.

Militer kullanım alanları arasında istihbarat, keşif, gözetleme, mayın karşı tedbirleri (MKT harekâtı) ve liman savunması yer alırken; sivil alanda deniz tabanı araştırmaları, boru hatlarının incelenmesi, yenilenebilir enerji tesislerinin denetimi ve deniz arkeolojisi gibi görevlerde de değerlendirilebiliyor.

Aracın daha önceki görevlendirmeleri arasında, ekim ayında Antalya'da düzenlenen TURNAs-2026 tatbikatında ön kuvvet harekâtında yer alarak intikal rotası üzerindeki mayın ve mayın benzeri tehditleri otonom şekilde tespit ve teşhis etmesi de bulunuyor. Bu performans, ana deniz unsurlarının seyir güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra deniz tabanı harbi ve kritik tesis güvenliği taramalarında da görev almasını mümkün kıldı.

STM NETA 300 için yapılan ilk yurt içi satış sözleşmesiyle araç Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Şirket, NETA 300'ün ardından insansız denizaltı TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU ile ürün ailesini genişleterek sualtından suüstüne uzanan farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

STM'NİN MİLLÎ İMKÂNLARLA GELİŞTİRDİĞİ İNSANSIZ OTONOM SUALTI ARACI STM NETA 300, ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SUALTI KEŞFİNDE BATIK TANKI GÖRÜNTÜLEDİ