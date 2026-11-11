Pegasus yatırımlarla operasyonel gücünü teknoloji ve sürdürülebilirlikle pekiştiriyor

Pegasus 2026 hedefleri ve stratejik yönelim

Pegasus Hava Yolları, Smartwings ve Çek Hava Yolları satın alımıyla uluslararası varlığını güçlendirirken filo, bakım, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptığı stratejik yatırımlarla uzun vadeli rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Afyonkarahisar’da düzenlenen anma programında şirket yöneticileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, 2026 yılının ilk dokuz aylık performansını ve öncelikli yatırım alanlarını paylaştı.

Şirketin 2026 Ocak-Eylül dönemindeki performansı, operasyonel odaklı büyüme stratejisinin işleyişine işaret ediyor: Pegasus, bu dönemde 33,4 milyon misafire hizmet verdi ve toplam kapasitesini yüzde 4 artırdı. Bugün 58 ülke ve 161 destinasyon ile uçuş gerçekleştiren şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 82sini uluslararası operasyonlardan elde ediyor.

operasyonel büyüme ve filo stratejisi:

Pegasus, genç ve verimli filo yapısını korumaya odaklanıyor. İkinci çeyrek sonunda 129 uçaktan oluşan filo, kısa sürede 133 uçağa ulaştı; ortalama filo yaşı 5,6. Şirket, 2026 yılını 132 uçak ile kapatmayı planlıyor. Airbus ağırlıklı büyüme devam ederken, 2028 ve sonrası için planlanan Boeing teslimatlarıyla kapasitede yeni bir artış öngörülüyor: 2028de 8, 2029da 12 Boeing uçağı filoya katılacak.

bakım altyapısı ve operasyonel bağımsızlık:

Büyüyen filo talebini karşılamak ve operasyonel yetkinlikleri güçlendirmek amacıyla Pegasus, bakım altyapısına yatırımlarını yoğunlaştırıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yeni bakım hangarının ilk fazı şubat ayında tamamlandı; ikinci faz yatırımı da sona yaklaşıyor. Tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte şirket, uzun vadede bakım ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60ını kendi bünyesinde karşılamayı hedefliyor. Bu adımın operasyonel bağımsızlığı artırması ve bakım maliyetlerini daha etkin yönetmesi amaçlanıyor.

Güliz Öztürk yatırım ve operasyon yaklaşımını şöyle özetledi: 2026’da küresel maliyet baskıları ve jeopolitik belirsizlikler karşısında dengeli büyüme ve operasyonel verimlilik odağımızı koruyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca daha fazla misafire ulaşmak değil; doğru kapasiteyi, etkin maliyet yönetimi ve uzun vadeli rekabet gücüyle bir araya getirmek

dijitalleşme, yapay zeka ve Pegasus Innovation Lab:

2018’den beri kendisini "Türkiye’nin Dijital Hava Yolu" olarak konumlandıran Pegasus, yapay zeka projelerini FlyGPT programı altında sistematikleştiriyor. Son üç yılda canlıya alınan 50’den fazla yapay zeka projesi; yakıt tasarrufu, bilet ve ek hizmet fiyatlandırması, uçak bakımı ve arıza tahmini gibi alanlarda maliyet ve gelir yönetimini destekliyor. 2026’da ajan tabanlı yapay zekâ (Agentic AI) uygulamalarını da programa dahil eden şirket, çalışanlarının kendi yapay zeka ajanlarını geliştirebilmesi için eğitimler yürütüyor.

2023 sonunda Silikon Vadisi’nde kurulan Pegasus Innovation Lab, küresel girişimler, üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıyor. Bugüne kadar 750’den fazla girişimle temas kuran merkez, uygun çözümleri test edip uygulamaya veya stratejik yatırıma dönüştürüyor. 2026’da Innovation Lab aracılığıyla Overwatch AI ve Zingly.ai ile stratejik iş birliklerine gidildi; Overwatch AI pilotların, kabin ve yer ekiplerinin kritik operasyonel bilgilere erişimini desteklerken, Zingly.ai çağrı merkezinde sesli yapay zeka ajanları ile dönüşümü başlattı.

sürdürülebilirlik ve SAF iş birlikleri:

Pegasus, sürdürülebilirliği yatırım ve operasyon kararlarının merkezine yerleştiriyor. Şirket, 2030’a kadar emisyon yoğunluğunu 2019’a kıyasla yüzde 20 azaltma hedefi doğrultusunda çalışıyor. 2025’i ücretli yolcu kilometre başına 56,9 gram CO emisyon yoğunluğuyla tamamlayan Pegasus, 2026’nın ilk dokuz ayında bu seviyeyi 57,1 gram olarak kaydetti.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ekosisteminin gelişimi için Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu içinde yer alan Pegasus, Türkiye SAF Yol Haritası Raporuna katkı sundu; rapor 10 Kasım 2026 tarihinde Antalya’da COP’31 kapsamında açıklanacak. Platform paydaşlarıyla TÜPRAŞ arasında 2026’DAN itibaren SAF tedarikine yönelik mutabakat zaptı imzalanırken, SOCAR Türkiye ile SAF değer zincirinin geliştirilmesine yönelik iş birliği başlatıldı. Bu çerçevede üretim, tedarik ve farklı iş modelleri üzerine çalışmalar sürüyor.

Pegasus, operasyonel verimlilik, teknoloji kullanımı ve sürdürülebilirlik kriterlerini eş zamanlı ilerleterek büyümeyi hedefliyor. Şirketin stratejik satın almaları, filo planlaması, bakım yatırımları ve yapay zeka uygulamaları, önümüzdeki dönemde rekabet gücünü belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI CEO’SU GÜLİZ ÖZTÜRK.