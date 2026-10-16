Akdeniz'de taziye evleri baştan sona yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Mersin merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde hizmet veren 16 taziye evi için kapsamlı bir bakım ve yenileme programı başlattı. Projenin amacı, taziye evlerindeki eksiklikleri gidermek, fiziki koşulları iyileştirmek ve vatandaşların acılı günlerinde misafirlerini daha uygun, temiz ve düzenli ortamlarda ağırlayabilmesini sağlamaktır.

Belediye yönetimi çalışmaların, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatı doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu. Program kapsamında yapılacak tadilatların teknik ve hijyenik standartları yükseltmeye odaklanacağı belirtildi.

örgütlenme ve ilk adım:

Çalışmaların ilk adresi Özgürlük Mahallesi oldu. Beşikci birkaç hafta önce mahalleyi ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan ile vatandaşların taleplerini dinledi ve iletilen ihtiyaçlar üzerine ilgili birimlere talimat verdi.

Talimatın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti; ilk etapta Özgürlük Mahallesi’ndeki iki taziye evi tadilata alındı. Ekipler, eksikliklerin tespit edilmesi, onarım işleri ve genel bakım çalışmalarını başlattı.

hedef ve uygulama planı:

Fen İşleri Müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi'ndeki müdahalelerin ardından hazırlanan programa göre ilçedeki diğer mahallelerdeki taziye evlerinde de yenileme çalışmalarını sürdürecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte taziye evlerinin daha işlevsel, temiz ve düzenli hale getirilmesi, mahalle sakinlerinin taziyelerini daha uygun koşullarda kabul edebilmesi hedefleniyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARA HİZMET VEREN 16 TAZİYE EVİNDE KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.