Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Afet izleme ağına stratejik ekleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir deprem gözlem istasyonu kurulması için proje çalışmalarına başladı. Proje, 2026 yatırım programı kapsamında yer alan yeni kayıt istasyonlarının parçası olarak planlanıyor ve bölgedeki deprem verilerinin toplanması ve anlık değerlendirilmesi kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yer seçimi ve kurulum hazırlıkları:

AFAD Jeoloji Yüksek Mühendisi İbrahim Uykun ile Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek tarafından gerçekleştirilen arazi incelemelerinde, zemin etütleri ve yer değerlendirmeleri yapıldı. İncelemeler sonucunda istasyonun kurulacağı nokta olarak İnceler Mahallesi belirlendi. Kurulum için gerekli istasyon kabini ve montaj ara parçaları Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ulaştırıldı; uzman ekiplerin önümüzdeki günlerde kabin montajını tamamlayıp teknik cihazları yerleştirmesi planlanıyor.

ağın kapasitesi ve veri entegrasyonu:

Yeni istasyon faaliyete geçtiğinde, Şırnak ve çevresindeki sismik hareketlerin izlenmesinde önemli bir kapasite artışı bekleniyor. İstasyonda elde edilecek veriler AFAD’ın mevcut deprem gözlem ağına aktarılacak; bu sayede bölgedeki sismik aktivitenin daha hassas ve anlık takip edilmesine katkı sağlanacak.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki hızölçer, ivmeölçer ve sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (KKUS) cihazlarından oluşan toplam 1.200 kayıt cihazı ile Avrupa’nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip bulunuyor. Uludere’de kurulacak istasyon, planlanan 8 yeni deprem kayıt istasyonundan biri olarak bu ağın kapsama alanını genişletecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeden gelen verilerin kalitesi ve hızında artış olması, erken uyarı, hasar tespiti ve bilimsel analizler açısından sahadaki birimler için önemli destek sağlayacak. AFAD yetkilileri, yerel zemine uygun kurulum ve cihaz konfigürasyonuyla ölçümlerin güvenilirliğini öncelikli tutuyor.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD), ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE DEPREM GÖZLEM İSTASYONU KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. 2026 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALINAN İSTASYONUN KURULUM MALZEMELERİ ŞIRNAK’A ULAŞTIRILIRKEN, PROJENİN TAMAMLANMASIYLA BÖLGEDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİĞİN DAHA KAPSAMLI VE ANLIK TAKİP EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.