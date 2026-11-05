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Akdeniz'de yeşil alanlara bakım: parklar baştan aşağıya elden geçiriliyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de yeşil alanlara bakım: parklar baştan aşağıya elden geçiriliyor

akdeniz'de park ve yeşil alan çalışmaları

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Amaç, vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek.

yapılan işler:

Çalışmalar plan ve programa uygun olarak tüm parksaha tek tek kontrol edilerek uygulanıyor. Onarım ve yenileme kapsamında peyzaj düzenlemesi yapılıyor; eksik veya hasarlı çocuk oyun grupları, oturma grupları ile aydınlatma sistemleri elden geçiriliyor. Kullanılamayacak durumda olan oyun ve spor aletleri ile bank ve çöp kutuları onarılıyor ya da yenileriyle değiştiriliyor.

bakım, temizlik ve teknik müdahale:

Ekipler park içi temizlik ve boyama işlerini gerçekleştirirken, elektrik ve aydınlatma sistemlerindeki aksaklıkları gideriyor. Yeşil alanlarda ise düzenli budama ve ot biçme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamlı müdahaleler, alanların uzun ömürlü ve güvenli kullanımını hedefliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların merkez-kırsal mahalle ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan tüm park ve yeşil alanlarda devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlardan, yenilenen alanların kullanımında gerekli özeni göstermeleri ve oluşabilecek sorunları belediyeye bildirmeleri isteniyor.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN PARK, BAHÇE...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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