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Kaymakam Kandemir sahada: yağışın izleri tek tek not edildi

Kaymakam Cezmi Kandemir, heyetiyle Ayaz, Düzköy, Gökçealan ve Türkeli-Çatalzeytin karayolu mevkilerinde yağış kaynaklı hasarı yerinde inceledi ve bilgi aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam Kandemir sahada: yağışın izleri tek tek not edildi

saha incelemesi:

Türkeli ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından Kaymakam Cezmi Kandemir, beraberindeki heyetle ilçede oluşan zararları yerinde inceledi. İncelemeye, İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Asım Can, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Muharrem Demircan katıldı. Heyet, sahada yürütülen çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

ziyaret edilen noktalar:

İncelemeler kapsamında Ayaz köyü, Düzköy, Gökçealan köyü ve Helaldı Deresi ile Türkeli-Çatalzeytin karayolunun Güllüsu ve Oymayaka mevkileri ziyaret edildi. Heyet, her bir noktada yağışın altyapı ve ulaşım üzerindeki etkilerini yerinde gözlemledi ve tespitler yaptı.

hasar tespiti ve yürütülen çalışmalar:

Sahada yetkililerden alınan bilgilere göre, yağış nedeniyle bazı kara yolu kesimlerinde heyelan ve su birikintileri oluştu; kırsal alanlarda ise menfez ve dere yataklarında tıkanma gözlendi. Heyet, mevcut çalışmaların durumunu değerlendirerek öncelikli müdahale gerektiren alanların belirlenmesi ve kısa sürede gerekli onarım ve temizlik işlerinin yürütülmesi talimatını verdi.

Kaymakam Kandemir, ziyaret sırasında ekiplerin koordinasyonunu ve iş gücünü yerinde izleyerek, vatandaşların olumsuzluklardan en kısa sürede etkilenmemesi için takviyelerin planlandığını ifade etti. Heyet ayrıca hasar raporlarının hazırlanması ve müdahale önceliklerinin belirlenmesi için sahadan toplanan verilerin merkez birimlere iletileceğini bildirdi.

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, kısa vadede yol güvenliği ve su tahliye sistemlerinin güçlendirilmesine odaklanılacağı, orta vadede ise bu tür olağanüstü hava koşullarına karşı altyapı çalışmalarının artırılacağı vurgulandı.

KAYMAKAM KANDEMİR, YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERİ İNCELEDİ TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR, İLÇEDE...

KAYMAKAM KANDEMİR, YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERİ İNCELEDİ TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR, İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN ZARARLARI YERİNDE İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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