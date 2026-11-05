Artvin'de turuncu alarm: sahil kesimlerinde sağanak etkisini artırdı

Artvin'de meteorolojik uyarı ve yağışın seyrine ilişkin gelişme

Artvin'de Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarının ardından kent genelinde yağışlar yoğunlaştı. Özellikle kıyı kesimlerinde sağanak yağışların etkisini artırdığı gözlenirken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Beklenen yağış miktarları ve uyarı süresi:

Artvin Valiliği'nin paylaştığı meteorolojik bilgilerde il genelinde çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Yağış miktarının Artvin çevrelerinde metrekareye 51-75 kilogram, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76-100 kilogramı bulabileceği bildirildi. Uyarının bu akşam saat 23.59'a kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Olası etkiler ve vatandaşlara yönelik tedbir çağrısı:

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Yüksek kesimlerde ise ayrıca buzlanma ve don riski bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; riskli alanlardan uzak durmalarını, araç kullanırken hız ve takip mesafesine dikkat etmelerini ve yetkililerin uyarılarını takip etmelerini istiyor.

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN ARTVİN’DE YAĞIŞ, SAHİL KESİMLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI. SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ.