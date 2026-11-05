Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,3105 +0,11%
Bist 11.443,05 -0,31%
Altın Gram 6.655,89 +1,57%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 96,19 +1,66%
--°

Artvin'de turuncu alarm: sahil kesimlerinde sağanak etkisini artırdı

Artvin'de turuncu kod uyarısı sonrası sahil kesimlerinde sağanak kuvvetlendi; sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Artvin'de turuncu alarm: sahil kesimlerinde sağanak etkisini artırdı

Artvin'de meteorolojik uyarı ve yağışın seyrine ilişkin gelişme

Artvin'de Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarının ardından kent genelinde yağışlar yoğunlaştı. Özellikle kıyı kesimlerinde sağanak yağışların etkisini artırdığı gözlenirken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Beklenen yağış miktarları ve uyarı süresi:

Artvin Valiliği'nin paylaştığı meteorolojik bilgilerde il genelinde çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Yağış miktarının Artvin çevrelerinde metrekareye 51-75 kilogram, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76-100 kilogramı bulabileceği bildirildi. Uyarının bu akşam saat 23.59'a kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Olası etkiler ve vatandaşlara yönelik tedbir çağrısı:

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Yüksek kesimlerde ise ayrıca buzlanma ve don riski bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; riskli alanlardan uzak durmalarını, araç kullanırken hız ve takip mesafesine dikkat etmelerini ve yetkililerin uyarılarını takip etmelerini istiyor.

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN ARTVİN’DE YAĞIŞ, SAHİL KESİMLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI. SEL, SU BASKINI...

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN ARTVİN’DE YAĞIŞ, SAHİL KESİMLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI. SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi
images

Silifke'de yangından etkilenen bölge 11 kasımda toplu fidan dikimiyle yeşerecek
images

Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrollerle üretim güvenliği güçlendiri...
images

Nazilli Ordu Caddesi'nde 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı ve yol yenileme çalı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam