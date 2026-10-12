Akhisar'da 11 canın yitirildiği kazada şoförlerin ifadeleri ve karşılıklı şikayetler

Akhisar'daki kaza soruşturmasında şoför ifadeleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan otobüs şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve çekici şoförü H.K.'nın ifadeleri soruşturma dosyasına yansıdı.

Soruşturmada öne çıkan anlatımlar:

İfadelerde otobüs şoförünün kavşağı kaçırdığı, emniyet şeridinde durup geri manevra yaptığı ve bu sırada arkadan çarpma yaşandığına dair iddia dikkat çekiyor. Otobüs şoförü M.A., Susurluk'ta direksiyonu devraldığını ve saatte 85 kilometre hızla ilerlediğini belirtti. M.A. ifadesinde Akhisar Kavşağı'nı kaçırdığını, emniyet şeridinde durduğunu ve geri gelerek kavşağa giriş yapmak istediği sırada arkasından bir aracın çarptığını anlattı. Ön camın kırılması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını, emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle hafif yaralandığını söyledi ve arkadan çarpan sürücüden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Çekici şoförü ve yedek şoförün ifadeleri:

Çekici şoförü H.K., dorsede 24 ton kereste olduğunu, araçta kamera olmadığını ve alkol kullanmadığını belirtti. H.K., sağ şeritte saatte 80 kilometre hızla ilerlerken virajı döndüğünde aniden otobüsü gördüğünü, devrilmemek için yavaş yavaş manevra yaptığını ve otobüsün o anda durduğunu fark etmediğini söyledi. Boynunda kırık olduğunu, itfaiyenin kurtardığını ve otobüs şoförlerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Yedek şoför M.Y. ise kaza anında arka koltukta oturduğunu, saat 09.30 sıralarında direksiyonu M.A.'ya devrettiğini belirtti. M.Y., Akhisar Kavşağı'ndan çıkış yapılacağını, kavşağın kaçırılması üzerine yolcuların bağırdığını ve otobüs yavaşladığında yaklaşık 3 dakika beklediklerini söyledi. Emniyet şeridinde durdukları sırada arkadan bir araç çarptığını, çarpmanın etkisiyle otobüsün geriye doğru gittiğini bilmediğini ve çarpma sonucu devrildiklerini anlattı.

Soruşturma sürerken, ifadelerdeki geri manevra iddiası, hız beyanları ve karşılıklı şikayetler dosyada değerlendirilecek unsurlar arasında yer alıyor. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ve yaralı sayısının korunmuş olması, olayın ağır bilançosunu vurguluyor.

MANİSA'DAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA ŞOFÖRLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI