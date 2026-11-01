Gömeç’te sosyal medya paylaşımı sonrası şehit ve Türk bayrağına hakaret iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

olayın tespiti ve kaymakamlık açıklaması:

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sosyal medya üzerinden bir şahsın şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi. Konuya ilişkin tespitlerin ardından Gömeç Kaymakamlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Kaymakamlık açıklamasında, paylaşımın tespit edildiği ve konunun önemine vurgu yapıldığı; ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda işlem başlatıldığı duyuruldu.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın soruşturulması için Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla güvenlik güçleri harekete geçti ve şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kaymakamlığın açıklamasında yer alan ifadelere göre, "Şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın talimatı üzerine güvenlik ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın selameti ve devam eden işlemler nedeniyle yetkili mercilerden başka detay paylaşılmadı.

BALIKESİR'İN GÖMEÇ İLÇESİNDE, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİR ŞEHİDE VE TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ, CUMHURİYET SAVCILIĞI'NIN TALİMATIYLA GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.