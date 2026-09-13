Elazığ'da meydanda geleceğe yatırım: iklim bilinci yayılıyor

Elazığ'da iklim farkındalığı etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, COP31 İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği kapsamında ülke genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmaların parçası olarak Elazığ’da da etkinlikler düzenlendi. İl merkezindeki faaliyetler toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefledi.

Etkinlikte neler yapıldı:

İl etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bir farkındalık standı kuruldu. Standta vatandaşlara ve özellikle çocuklara yönelik bilgilendirme materyalleri, kısa eğitimler ve görsel sunumlar yapılarak iklim değişikliğinin etkileri anlatıldı.

Etkinlik, 81 il ile uyumlu biçimde düzenlenerek yerel düzeyde çevre bilinci oluşturma çabalarını güçlendirmeyi amaçladı. Katılımcılara günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler ve çocuklar için çevre dostu alışkanlıkların önemi aktarıldı.

Öne çıkan mesajlar:

Organizatörler, iklim değişikliğinin etkileri konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Özellikle çocukların çevre bilinci kazanmasının, gelecek kuşakların yaşam kalitesi için öncelikli olduğu vurgulandı.

Etkinliklerde verilen bilgiler ve yapılan uygulamalı çalışmalarla, katılımcıların iklim değişikliğine karşı kişisel sorumlulukları hakkında bilinçlenmesi hedeflendi ve yerel toplulukların desteklenmesi gerektiği belirtildi.

ELAZIĞ’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ