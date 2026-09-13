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İklim için fidan ve sorular: Kocaeli'de COP31 farkındalık etkinliği

COP31 kapsamında Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtıldı; devlet korumasındaki çocuklar iklimle ilgili sorular yöneltti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İklim için fidan ve sorular: Kocaeli'de COP31 farkındalık etkinliği

Kocaeli'de COP31 farkındalık etkinliği:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Çocuk Hakları İl Komiteleri tarafından ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen farkındalık çalışmaları Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stant açtı ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

etkinlik alanında neler oldu:

Alan içinde katılımcıların mesajlarını bırakabileceği bir İklim Ağacı oluşturuldu. Vatandaşlar, iklim değişikliğine ilişkin dilek ve gözlemlerini buraya yazdı. Etkinlikte ayrıca, Çocuk Hakları İl Komitesi bünyesinde yer alan ve devlet koruması altında bulunan çocuklar, alandaki vatandaşlara çevre, iklim krizi ve iklim değişikliğiyle ilgili sorular yöneltti; bu etkileşim hem bilinçlendirme hem de çocukların katılımını öne çıkardı.

vatandaşların tepkileri ve kişisel hikâyeler:

Dağıtılan fidanlardan alanlar arasında yer alan Mahmut Çamur etkinliğin kişisel bir anlamı olduğunu belirterek, "Babamın mezarını ziyarete gidiyorum. Bugün pazar günü oraya ekeceğim. Vesile oldu, şimdi götürüp dikeceğim" dedi. Birçok katılımcı fidanı ev veya yakın çevreye dikmeyi planladığını, bazıları ise İklim Ağacı'na bıraktıkları mesajlarla gelecek nesillere yönelik dileklerini paylaştı.

etkinliğin hedefleri ve yerel yansımaları:

Tek gün süren bu etkinlik, Kocaeli ayağında katılımcılara fidan dağıtımı, doğrudan iletişim ve sembolik bir mesaj alanı sunarak COP31 gündeminin yerel düzeyde karşılık bulmasını sağladı. Çocukların sorularıyla desteklenen yaklaşım, iklim farkındalığını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde tartışmaya açtı.

COP31 KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİKLERİNİN KOCAELİ AYAĞINDA...

COP31 KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİKLERİNİN KOCAELİ AYAĞINDA VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI, ÇOCUKLAR İSE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ SORULAR YÖNELTTİ. ETKİNLİKTE VATANDAŞLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DİLEK VE MESAJLARINI BIRAKABİLECEKLERİ “İKLİM AĞACI” DA OLUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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