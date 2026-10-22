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Akhisar'da ormanların geleceği sahada şekilleniyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan Silvikültür ve Ağaçlandırma eğitimiyle personel, gençleştirme, bakım ve ağaçlandırma tekniklerini sahada uygulamalı öğrendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Akhisar'da ormanların geleceği sahada şekilleniyor

Akhisar'da silvikültür ve ağaçlandırma eğitimi sahada başladı

Silvikültür ve Ağaçlandırma Uygulamaları Eğitim ve Tatbikatı, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve ağaçlandırma çalışmalarının tekniğine uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünde başladı. Programın ilk etabı, müdürlük personelinin katılımıyla gerçekleştirildi ve saha uygulamalarına öncelik verildi.

Eğitimde uygulamalı konular:

Eğitim kapsamına tabii ve suni gençleştirme, gençlik bakımı, fidan sayımı, sıklık ve ilk aralama bakımı, meşcere bakımı, budama ve koruya tahvil gibi orman yönetimine yönelik temel teknikler alındı. Katılımcılara her bir uygulamanın sahadaki doğru uygulama biçimleri gösterildi ve teknik ayrıntılar aktarıldı.

Katılımcılar ve saha uygulamaları:

Eğitime Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Hakan Duman, Silvikültür Şube Müdürü Erkan Muhammet Elibol, Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, ilgili şube müdürlüklerinin mühendisleri, Akhisar Orman İşletme Müdürü Ahmet Uğur Pekpak, işletme müdür yardımcıları, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı. Ağaçlandırma bölümünde ise arazi hazırlığı, tesis ve bakım çalışmalarının teknikleri sahada uygulamalı olarak gösterildi ve personelin bu yöntemleri pratikte uygulaması sağlandı.

MANİSA&#039;NIN AKHİSAR İLÇESİNDE, ORMANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE, ORMANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ TEKNİĞİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA SİLVİKÜLTÜR VE AĞAÇLANDIRMA UYGULAMALARI EĞİTİM VE TATBİKATI BAŞLADI. ORMAN PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİMLERDE, ORMANLARIN GENÇLEŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE YENİ AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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