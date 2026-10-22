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Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöver denetimleri sıklaştırıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöver denetimlerini yoğunlaştırdı; amaç dane kaybını azaltmak ve üretici emeğini korumak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöver denetimleri sıklaştırıldı

Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöver denetimleri sıklaştırıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadı boyunca biçerdöver kontrollerini artırdı. Denetimlerin temel hedefi, üreticilerin emeğini korumak ve tarlada oluşabilecek ürün kayıplarını en aza indirmek.

denetimlerin amacı:

Yetkililer, hasat sürecinde ortaya çıkan dane kaybı ve verim düşüklüklerinin önlenmesi için sahada düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, hasadın daha verimli ve ekonomik şekilde tamamlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

sahada izlenen uygulamalar:

Denetimler kapsamında biçerdöverlerin hasat süreçleri takip ediliyor; ekipler makinelerin çalışma biçimini, hasat yöntemlerini ve operasyon sırasında ortaya çıkabilecek olası kayıpları gözlemliyor. Düzenli kontrollerle hem ürün toplama verimliliğinin artırılması hem de üreticinin alın terinin korunması hedefleniyor.

Çayırlı ilçesindeki ayçiçeği hasadı boyunca denetimlerin süreceği ve ihtiyaç duyuldukça kontrollerin devam edeceği bildirildi.

ERZİNCAN’IN ÇAYIRLI İLÇESİNDE DEVAM EDEN AYÇİÇEĞİ HASADINDA, ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK...

ERZİNCAN’IN ÇAYIRLI İLÇESİNDE DEVAM EDEN AYÇİÇEĞİ HASADINDA, ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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