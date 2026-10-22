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Yerelden ulusala israfı hedefleyen Kahramanmaraş sıfır atık çalıştayı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı, 15 tematik masada israf ve kaynak yönetimi odaklı pratik çözümler geliştirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Yerelden ulusala israfı hedefleyen Kahramanmaraş sıfır atık çalıştayı

Kahramanmaraş buluşması: yerelden ulusala strateji arayışı

Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı, "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve çeşitli kurumların iş birliğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamındaki etkinlik, yerel öncelikleri ulusal hedeflerle ilişkilendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar, gündem ve masaların çalışması:

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda iklim, afet ve doğa yönetimi, su yönetimi, tarım ve gıda sistemleri, enerji ve ulaşım dönüşümü gibi konular dahil olmak üzere toplam 15 tematik masa kurularak stratejiler ve pratik öneriler tartışıldı. Her masa, yerel ihtiyaçlara yanıt verebilecek uygulamaya dönük adımlar ve izleme mekanizmaları önerdi; çıktılar ilerleyen dönemdeki politika belgelerine veri sağlayacak şekilde toplandı.

Yerel liderlerin vurguladıkları öncelikler:

Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ortak aklın desteklenmesi ve atılacak adımların takipçisi olunmasının önemine dikkat çekti. KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecinde kentin geleceğin ihtiyaçlarına göre inşa edilmesinin gerekliliğini belirtti. İstiklal BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ise kurum olarak COP31'e 16 proje ile katılacaklarını ve ölçülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çalıştaydan elde edilen somut çıktılar, il düzeyinde hazırlanan İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne temel oluşturacak. Toplantı katılımcıları, yerelde geliştirilen uygulamaların izlenmesi ve iyi örneklerin paylaşılması için koordineli bir takip mekanizması önerdi; bu da şehirlerin dayanıklılığı ve iklim eylemi kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

SIFIR ATIK VAKFI KOORDİNASYONUNDA, KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ...

SIFIR ATIK VAKFI KOORDİNASYONUNDA, KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE "KAHRAMANMARAŞ SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI" DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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