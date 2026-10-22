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Kulübe destek ve diyalog: Optimar başkanı Kayserispor yönetimiyle bir araya geldi

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimini ziyaret ederek samimi görüşmeler yaptı ve kulübe teşekkürlerini iletti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kulübe destek ve diyalog: Optimar başkanı Kayserispor yönetimiyle bir araya geldi

Ziyaretin içeriği:

Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Kulübün değerlendirmesi:

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir’e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp açıklamasının satır başı:

Açıklamada ziyaret için teşekkür edildiği ve Hilmi Daşdemir'e çalışmalarında başarı dileklerinin iletildiği belirtildi.

OPTİMAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİLMİ DAŞDEMİR; KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ...

OPTİMAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİLMİ DAŞDEMİR; KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ ÇAMLI VE YÖNETİM KURULUNU ZİYARET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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