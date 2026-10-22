Kulübe destek ve diyalog: Optimar başkanı Kayserispor yönetimiyle bir araya geldi

Ziyaretin içeriği:
Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Kulübün değerlendirmesi:
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir’e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kulüp açıklamasının satır başı:
Açıklamada ziyaret için teşekkür edildiği ve Hilmi Daşdemir'e çalışmalarında başarı dileklerinin iletildiği belirtildi.
OPTİMAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİLMİ DAŞDEMİR; KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ ÇAMLI VE YÖNETİM KURULUNU ZİYARET ETTİ.
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