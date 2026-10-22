Kulübe destek ve diyalog: Optimar başkanı Kayserispor yönetimiyle bir araya geldi

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimini ziyaret ederek samimi görüşmeler yaptı ve kulübe teşekkürlerini iletti.