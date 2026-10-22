Alaplı sosyal hizmetlerde yeni dönem: Deniz Peker göreve başladı

göreve başlama ve atama:

Alaplı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki boşalan koltuğa, kurum içi atama ile Deniz Peker getirildi. Boşalan görevin, Çağdaş Toraman'ın Karadeniz Ereğli'ye müdür olarak atanmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.

kariyer ve görev geçmişi:

Deniz Peker, yaklaşık 9 yıldır Karadeniz Ereğli'de aynı kurum bünyesinde görev yapıyordu. Meslek hayatı boyunca sosyal hizmetlerin farklı birimlerinde görev alan Peker, daha önce Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu'nda 5 yıl çalıştı ve sosyal servis biriminde rehber uzman öğretmen olarak görev aldı. 2019'dan bu yana ise Sosyal Hizmetler Merkezinde hizmet verdi.

sorumluluklar ve öncelikler:

Peker, bugün itibarıyla Alaplı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki görevine başladı ve kurumun yürüttüğü çalışmalar kapsamında mesaisine başladı. Yeni görevinde, ilçedeki sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu olacağı bildirildi.

Atamanın, kurum içi deneyimi olan bir ismin göreve gelmesiyle hizmet sürekliliğini sağlamaya yönelik bir adım olduğu, Peker'in daha önceki birim tecrübelerinin uygulamada öncelik ve koordinasyon gerektiren işleri yönetmede katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ TORAMAN’IN KARADENİZ EREĞLİ’YE MÜDÜR OLARAK ATANMASININ ARDINDAN BOŞALAN GÖREVE DENİZ PEKER GETİRİLDİ.