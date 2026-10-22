Antalya'da COP31 hazırlığı: 1 milyonu aşkın ziyaretçi, 3-4 milyar dolar beklentisi

COP31 alanında hazırlıklar yerinde incelendi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci oturumu (COP31) alanında incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de eşlik ettiği ziyaretin ardından Bakan Kurum, hazırlıklara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen hazırlık çalışmalarının 7/24 sürdüğünü; ulaşım, güvenlik ve sağlık gibi tüm mekanizmaların yerinde değerlendirildiğini belirterek, organizasyonun büyük ölçüde hazır olduğunu vurguladı.

Liderler zirvesi, alan düzenlemeleri ve kapasite:

Bakan Kurum, COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne şu ana kadar 85 lider katılımının bildirildiğini aktardı. Birleşmiş Milletler yetkililerinin bildirdiği üzere konferansı yaklaşık 300 bakan ziyaret edecek.

Konferans alanı 1 milyon 100 bin metrekare olarak belirlendi; alanın yarısı "mavi bölge" (liderler, heyetler ve müzakere salonları), yarısı "yeşil bölge" (sergiler, etkinlikler, kültürel alanlar) olarak düzenlendi. Bugüne kadar 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onaylandı; alanda 2 genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanı hazırlandı.

Medya koordinasyonu için kurulan merkez, 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubuna hizmet verecek şekilde planlandı; şu ana kadar 3 bin medya temsilcisinin akreditasyonu tamamlandı. Program boyunca 300'ün üzerinde basın toplantısı ve 40 canlı yayın noktası üzerinden Türkiye'nin duruşu dünyaya aktarılacak.

Alan kullanımı, kültür ve sürdürülebilirlik:

Yeşil bölge, Türkiye'nin kültürel ve gastronomik zenginliğini sergileyecek şekilde kurgulandı. Bakan Kurum, Antalya, Gaziantep ve Konya başta olmak üzere yedi bölgeden mutfak ve kültürel unsurların sunulacağını; çocuk ve gençlere yönelik oyun, teknoloji alanları ve konserlerle etkinliklerin festival tadında geçeceğini söyledi. Ayrıca COP31'in her alanında sıfır atık uygulamalarının Emine Erdoğan himayesinde hissedileceği ifade edildi.

Konferansa ilişkin başvurularda 154 farklı ülkeden toplam 45 bin gönüllü ile 2 bin sivil toplum örgütünün yer aldığı belirtildi; belediyeler ve STK'ların tecrübe paylaşımıyla etkinliklerin ortak yürütüleceği kaydedildi.

Ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri:

Bakan Kurum, ulaşımın ve güvenliğin organizasyonun iki temel başlığı olduğunu belirtti. Daha önce tamamlanan altyapı çalışmaları çerçevesinde 38 kilometre yol yenilendi, dört ana arterde 21 kilometreyi aşan düzenleme yapıldı ve 16 bin metrekarelik imalat tamamlandı. Alana erişim için yedi karayolu güzergahı ile tramvay hattı kullanılacak; organizasyona katılan misafirlerin rahat ve güvenli ulaşımı hedefleniyor.

Taşımada ilave 630 araç devreye alınacak, düşük emisyonlu otobüslerle ana noktalara ulaşım sağlanıp, son nokta geçişleri için elektrikli araç servisleri kullanılacak. Güvenlik koordinasyonu ise İçişleri Bakanlığı liderliğinde; sadece asayiş odaklı olmayan, bütüncül bir yaklaşım esas alındı.

Ekonomik etki ve uzun vadeli hedefler:

Bakan Kurum, organizasyonun Antalya'ya ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı somut rakamlarla açıkladı: mevcut çalışmalar doğrultusunda COP31'in Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolar doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacağı; çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Bu hareketliliğin konaklamadan ulaşıma, inşaattan prodüksiyona kadar çok sayıda sektörde ticari canlılık yaratacağı vurgulandı. Bakan Kurum, COP31'in sadece tek bir etkinlik değil, Türkiye için altyapı ve deneyim mirası bırakacak kalıcı bir organizasyon olmasını hedeflediklerini, Paris Antlaşması'nın ikinci on yılında söz konusu taahhütlerin eyleme dönüşmesini amaçladıklarını belirtti.

Son olarak Kurum, COP31'i Türkiye'nin küresel iklim gündemine yön verecek bir başkanlık süreci olarak gördüklerini; doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü kuracak bir platform olarak ülkenin rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "MEVCUT ÇALIŞMALARIMIZA GÖRE COP31, ANTALYA'DA YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUŞTURACAK. DAHASI ÇARPAN ETKİSİYLE, ÇARPAN ETKİSİYLE TOPLAM KATMA DEĞERİNİN 3-4 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ" DEDİ.