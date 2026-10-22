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Çayırova'da 2,8 kilometrelik üstyapı yenileme çalışması sürüyor

Çayırova Atatürk Mahallesi'nde 13 sokakta yapılan üstyapı çalışmalarında 2,8 kilometrelik yol 2 bin 750 ton asfaltla baştan sona yenilenecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Çayırova'da 2,8 kilometrelik üstyapı yenileme çalışması sürüyor

Atatürk Mahallesi'nde kapsamlı üstyapı çalışması

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde başlattıkları üstyapı yenileme çalışmalarıyla mahalledeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında toplam 2,8 kilometrelik yolun yenilenmesi planlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje, Atatürk Mahallesi'ndeki 13 sokakta yürütülüyor. İş programına dahil edilen sokaklar arasında 357. Sokak, 353. Sokak, 347. Sokak, 351. Sokak, 349. Sokak, 326. Sokak, 345. Sokak, 343. Sokak, 341. Sokak, 320. Sokak, 322. Sokak ve 324. Sokak bulunuyor. Toplamda yapılacak asfalt serimi miktarı 2 bin 750 ton olarak açıklandı.

İlerleme, saha organizasyonu ve açıklamalar:

Geceli gündüzlü yürütülen çalışmalar sayesinde, yenilenecek üstyapının yarısından fazlası tamamlandı. Sahada şu ana kadar yaklaşık bin 600 ton aşınma serimi gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, işlerin 7/24 esasına göre devam ettiğini belirtiyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görev başındaki ekiplere kolaylıklar diledi ve saha organizasyonunu yakından izledi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Mahallesi’nde hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için gece gündüz demeden sahada özveriyle çalışıyor" denildi.

Yapılan üstyapı çalışmaları, mahalle içi trafik akışını ve yol güvenliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Tamamlandığında Atatürk Mahallesi'nin önemli bir bölümünün ulaşım standartlarında belirgin bir yükseliş bekleniyor.

ÇAYIROVA ATATÜRK MAHALLESİ’NDE 13 SOKAKTA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2 BİN...

ÇAYIROVA ATATÜRK MAHALLESİ’NDE 13 SOKAKTA YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2 BİN 750 TON ASFALT SERİLECEK. TOPLAM 2,8 KİLOMETRELİK YOLU KAPSAYAN ÇALIŞMALARDA ŞU ANA KADAR BİN 600 TON ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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