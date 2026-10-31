Akın Ayvalık’ta göle dönen sokaklar için kalıcı çözüm sözü verdi

Toplantı sahada: mahallelerin önceliği altyapıydı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali programı kapsamında Ayvalık’ta mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Macaron mevkiindeki tarihi Camlı Kahvede düzenlenen görüşmede Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Şadiye Amaç, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Arzu Aydemir, Fethiye Mahallesi Muhtarı Sevil Erden ile mahalle sakinleri sorunlarını aktardı.

Toplantıda, özellikle yağışlı dönemlerde bazı sokakların adeta göle dönmesi, kot farklılıkları nedeniyle yağmur sularının denize ulaşamaması gibi kronikleşmiş altyapı sorunları öne çıktı. Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu sorunlar, yerel temsilciler tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

yağmur suyu tahliyesi için bütüncül planlama:

Görüşmede, Atatürk’ün Ayvalık’a giriş yaptığı bölgeden başlayan ve üst kotlardan gelen yağmur sularının bütüncül bir planlamayla kontrol altına alınması gerektiği vurgulandı. Mahalle aralarında yapılacak altyapı düzenlemeleriyle suların sağlıklı biçimde tahliye edilmesi, geçici müdahaleler yerine kalıcı çözümler geliştirilmesi yönünde öneriler tartışıldı.

Toplantı sırasında muhtarların talepleri arasında, tarihi Camlı Kahve önünden 06 mevkiine uzanan yolun yapım talebi de yer aldı. Başkan Akın, dile getirilen sorunları dinleyerek ilgili birim amirlerine inceleme ve uygulama talimatları verdi.

hizmet binası, BASKİ ve itfaiye çalışmaları:

Akın, Ayvalık’ta vatandaşların Büyükşehir hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası oluşturulması için harekete geçildiğini açıkladı. Kurulacak çözüm masalarıyla vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletebilecekleri birimler kurulacak ve işlemler Ayvalık Koordinatörlüğü üzerinden de takip edilebilecek.

Festival programı kapsamında BASKİ Ayvalık Şube Müdürlüğü ile itfaiye amirliğini de ziyaret eden Başkan Akın, BASKİ için Ayvalık Sanayi Sitesi arkasında tahsis edilen 6 dönümlük arazinin şantiye, malzeme deposu ve araç parkı olarak düzenleneceğini bildirdi. İtfaiye Grup Amiri Murat Akkaya ile yeni itfaiye binası çalışmalarını değerlendiren Akın, bu konuda gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Toplantıya CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan ve büyükşehir birim amirleri eşlik etti. Başkan Akın, muhtarların taleplerinin en kısa sürede değerlendirileceğini ve çözüm süreçlerinin yakından takip edileceğini belirtti.

festival ve toplum odaklı adımlar:

Akın’ın Ayvalık’taki programı, geleneksel hasat yürüyüşü ve Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki zeytin pazarı açılışı gibi festival etkinliklerini de kapsadı. Ayrıca mahalleli kadınların 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret talebine olumlu yanıt verildi; Başkan Akın, kadınları 10 Kasım’da Ankara’ya götürme sözü verdi.

Ayvalık’ta gündeme gelen altyapı ve yol düzenlemeleri konusunda verilen talimatların ardından şimdi gözler, atılacak somut adımların saha uygulamalarına ve kalıcı sonuçlara dönüşmesine çevrildi.

TARİHİ CAMLI KAHVE’DE MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞAN BAŞKAN AKIN, ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN TALİMAT VERDİ