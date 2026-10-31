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Kütahya'da iş arkadaşlığından inanç yolculuğuna: üç Kenya vatandaşı müslüman oldu

Kütahya'da porselen fabrikasında çalışan üç Kenya vatandaşı, İl Müftülüğündeki ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da iş arkadaşlığından inanç yolculuğuna: üç Kenya vatandaşı müslüman oldu

Kütahya'da üç Kenya vatandaşı İslamiyet'i seçti

Kütahya'da yaşayan ve bir porselen fabrikasında teknik personel olarak görev yapan üç Kenya vatandaşı, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul etti. Törene katılanlar, yeni inançlarını resmi olarak ilan eden çalışanları tebrik etti.

merasim ve bilgilendirme:

İhtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren kişilerin isimleri şu şekilde açıklandı: Agnesıas Kıpchumba (Ali), Denıs Kıpremeı (Osman Deniz) ve Festus Kıprop Lagat (Faruk). Tören, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni Müslümanlara, dinin temel esasları, inanç ve ibadet prensipleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme sürecinde İngilizce tercüman görev aldı; verilen açıklamaların ardından üç kişi topluca Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i seçti.

etkileyen unsurlar ve takdimler:

Kabul sürecinde fabrika yöneticilerinin desteğinin etkili olduğu bildirildi; ayrıca üç kişinin cami ziyaretleri ve camilerde okunan ezanların da kararlarında rol oynadığı ifade edildi. Merasim sonrası yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim ve İngilizce dinî yayınlar hediye edildi.

Ayrıca katılımcılara ihtida belgeleri takdim edildi ve tören, Ali, Osman Deniz ve Faruk'un tebrik edilmesi ile sonlandırıldı. Törene katılanlar, yeni hayatlarında kendilerine huzur, mutluluk ve hayırlar diledi.

KÜTAHYA’DA YAŞAYAN VE TULU PORSELEN FABRİKASINDA TEKNİK PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN KENYA VATANDAŞI ÜÇ...

KÜTAHYA’DA YAŞAYAN VE TULU PORSELEN FABRİKASINDA TEKNİK PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN KENYA VATANDAŞI ÜÇ KİŞİ, KÜTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE İSLAMİYET’İ KABUL ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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